生活夜校：查看這串神秘外號　為面部把把關

在不同的美妝產品上都有不同的外號証明它們是經過了檢測的。（互聯網）

中國出現了很多彩妝小品牌，在不同的Bloggers紛紛推薦了之後就會很想要試一下，如果效果好的話也是一個很不錯的選擇。但是在試用新產品之前總會有些擔心是否安全，畢竟是要用在臉上的東西，稍有不慎就會不能見人，有了以下這些小tips 就可以先把把關啦。

在不同的化妝品上都會有一串神秘的外號，證明它是國家經過檢測的合格產品。這些標準也有分國家標準、行業標準和企業標準。從安全性來說至少要達到行業標準才算是受到社會公認的，所以我們主要來說一下國家標準和行業標準。國家標準是GB/T開頭的，睫毛膏的號碼是GB/T 27574、洗面奶的號碼是GB/T 29680、護膚乳液的號碼是GB/T 29665、潤膚膏的號碼是GB/T 26513、潤膚油的號碼是GB/T 29990、蜜粉是GB/T29991、洗髮水的號碼是GB/T 29679、沐浴露的號碼是GB/T 34857 、化妝筆的號碼是GB/T 27575。行業標準是QB/T開頭的，面膜的號碼是QB/T 2872、唇膏的號碼是QB/T 1977、潤膚霜的號碼是QB/T 1857、護髮素的號碼是QB/T 1975、化妝水的號碼是QB/T 2660、化妝粉塊（如高光、陰影、腮紅、眼影等）的號碼是QB/T 1976。

產品的包裝果然都是暗藏玄機呀，這些神秘的外號你們記住了嗎？如果已經擁有的話，快點拿起來檢查一下吧。面部防守的一步，你們了解了嗎？