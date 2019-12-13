港行Chrome OS平板　撞得又畫得！

今時今日平板電腦得iPadOS及Android OS兩大選擇，反而已推出一段時間的Chrome OS平板卻選擇不多，然而此OS也有着系統穩定、操作直覺等賣點，比較下其實不差。新推出的ASUS Chromebook Tablet CT100 (後簡稱CT100)正正採用這個系統，也是香港第一部行貨Chrome OS平板，即刻同大家睇睇！

先睇外形，CT100走的是平實路線，灰黑機身未算叫人眼前一亮。惟它的賣點是耐用， 機身四邊設有橡膠保護，機背波紋設計耐刮兼防指紋，同時又通過軍規MIL-STD-810G測試，不但防撞防摔，還可於極端溫度及濕度下運作，成人可帶去工作，畀小朋友粗用也一百個放心。

平板內置9.7吋QXGA屏幕，同類產品中算大，所以有568g重尚可接受。顯示比例則為4:3，這時一個適合閱讀的比例，橫置時網頁呈現方式跟電腦看相差不遠，毋須放大縮細，視覺上相當舒服。唯一問題是睇片如YouTube時上下會有條大黑邊，愛煲劇的話就未必喜歡。

此平板另一優點是內建Wacom EMR Pen電磁觸控筆，機身備有筆槽以供放筆，而觸控筆本身毋須用電，抽出便能立刻使用。觸控筆提供擷圖、筆記、雷射筆及放大鏡多個功能，開啟筆記App試畫圖，發覺壓感反應不俗，基本上可畫出深淺粗幼線條，打斜畫亦認到，唯一要注意是擱在屏幕會稍為影響感應，畫畫要稍為吊高筆身了。

介面方面，Chrome OS以簡約見稱，主頁放滿程式，下方是Dock Bar，並設有返回及主頁等虛擬鍵，加上設有Google Play，用開Android系統的話不難適應。另外，Chrome OS出名「細食」，對硬件要求甚低，所以用Rockchip OP1-RK3399處理器搭4GB RAM依然行得順。CT100現已開售，售價2千5元有找，考慮到可供全家使用，CP值着實不低呢！

規格表

處理器：Rockchip OP1-RK3399 1.6GHz六核心

屏幕：9.7吋(1,536×2,048解像度)

記憶體：4GB RAM、32GB ROM，支援microSD

鏡頭：(前置)200萬像素、(後置)500萬像素

電池容量：6,000mAh

對外連接：802.11ac、藍牙4.1、USB 3.1、Audio

系統：Chrome OS

體積：172.2×238.8×9.98mm

重量：568g