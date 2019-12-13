征選遊：京丹後市　溫泉靚館宿一「燒」

冬天去京丹後市，當然要吃特產間人蟹，但吃得好，當地又是否住得好？給你推介距離間人漁港約半小時車程的溫泉旅館「Centrale Hotel Kyotango」，它在十多年前由體育館改建而成，近年老闆兒子接手後剛進行了大翻新，客房不但升級了，庭園更增建了漂亮的結婚教堂，還加種了薰衣草，夏天時會綻放出一片紫。酒店亦設有鄉土料理散壽司的DIY體驗，他們最近更獲邀給JR觀光列車製作豪華便當，餐飲水準備受到肯定。

不過最令人驚喜，是今年旅館新開設的「牡蠣蟹屋 」餐廳，由羽毛球場改建的它竟變身成日式燒烤居酒屋，牆上貼滿了昭和時代的海報，滿有懷舊風；牡蠣蟹屋招牌自是烤蟹和烤蠔，你尤其要一試他們的蠔釜飯，蠔汁與香氣都全滲飯中，味道之鮮非筆墨能形容。若餐費多加2,000日圓（約HK$144）更可享酒類任飲，包括清酒、梅酒及貴價的Yebisu啤酒，性價比超高呢。

Centrale Hotel Kyotango（京丹中央酒店）

地址：京都府京丹後市大宮町三坂105-15

房價：每晚8,000日圓起

預約牡蠣蟹屋 Oyster Crab Hunt 燒蠔 x 蟹套餐：附加4,970日圓