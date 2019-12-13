【人間失格】墜落藝人大檢閱——女星篇

昨天跟大家介紹過五位誤入歧途的男星，論級數，女星比男星有過之而無不及，震憾程度，或令男士失望的程度也更加高！

澤尻英龍華

代表作：電影《一公升眼淚》、《整容天后》、《人間失格》

衰乜：澤尻於上月因為攜有MDMA（一種合成毒品，「搖頭丸」的有效成分），被警視廳拘捕，澤尻在筆錄中承認該合成毒品為自己所持有，並從早以前就開始吸食。

現況：上月播出的廣告，因為澤尻被捕事件而被下架，預定2020年出演的NHK大河劇《麒麟來了》，雖已拍攝完十幾集，亦被撤換角色，估計這次事件導致的賠償金額可能超過五億日圓。

酒井法子

代表作：日劇《同一屋簷下》、《等你說愛我》

衰乜：2009年，酒井法子的丈夫高相祐一於澀谷區街道上的一輛汽車內被警方搜出藏有冰毒而被逮捕，其後高相祐一供稱酒井法子也有吸毒的習慣，於是警方在酒井的住所內搜出小量冰毒和吸食器具，警方遂將酒井法子逮捕，其後酒井法子被判監禁18個月，但緩刑3年。

現況：隨着酒井法子的緩刑期於2012年11月底屆滿，開始復出之路，這兩年先後在香港及台灣登台演出，但近日又被傳媒偷拍到疑似戀上一名有婦之夫，暗中拖手密會。

吉澤瞳

代表作：歌曲《Happy Summer Wedding》、《I Wish》、《戀愛Revolution 21》（Morning娘歌曲）

衰乜：Morning娘第4代隊長吉澤瞳，去年因醉酒駕駛衝紅燈，在東京東中野車站附近路口撞上一男一女，吉澤最終被捕，並受到輿論撻伐。

現況：吉澤瞳於東京地方裁判所被判刑兩年，緩刑五年，形象盡毁的她已退出娛樂圈，低調轉行做健身教練。

上原多香子

代表作：歌曲《My First Love》（上原個人歌曲）、《White Love》、《My Graduation》（SPEED時期歌曲）

衰乜：2014年，SPEED成員上原多香子丈夫TENN（森脇隆宏）被發現在自家的箱型車內上吊身亡，後來TENN的弟弟公布TENN自殺前的手機內容，顯示上原多香子與阿部力發展婚外情，甚至將外遇責任歸咎於自己無法生育，疑似是TENN自殺原因。

現況：因不倫醜聞，上原多香子演藝事業停擺，去年7月有報道指她低調地與收入不穩定的41歲劇作家男友高山和也同居，由於上原零收入，她只能與男友節儉度日。

Becky

代表作：日劇《花痴妹駕到》

衰乜：2016年，《週刊文春》指她與已婚不滿一年的樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音發生婚外情，Becky雖極力否認，但雜誌公布兩人LINE對話內容，證明兩人確實已交往，引起輿論譁然。

現況：原有的廣告合約被全面撤銷，而她也從娛樂圈消失。直至今年2月，Becky宣布與巨人隊棒球教練片岡治大結婚，她亦以此作契機，陸陸續續參演了一些影視作品，雖不及以前活躍，但總算復出了！