男士深夜：風雲人物　人人做得！

【靚人靚景：早安少女總隊長 台灣放艷光】

今年23歲嘅譜久村聖係知名日本女團早安少女組新一代嘅標誌性成員，今年6月更加獲選成為總隊長，反映出阿妹有領導才能，而且又人氣高企。而村聖除咗喺舞台獻唱，亦從事寫真拍攝工作，將一副雪白嘅帶豐滿感嘅極品胴體展露於大家眼前……

【決性11點：Nikki Benz 2020寫真月曆出爐】

最近Nikki Benz落力宣傳佢嘅最新寫真月曆，由即日起網上預訂，於聖誕節前就會送到府上，每本盛惠49.99美元，加15美元仲有阿姐親筆簽名添！

【決性11點：網民嚴選 混血第一索女】

日本網絡早前掀起一個話題，就係討論日本跟邊個亞洲國家會產生最多混血索女。經過網民熱議後，不但發覺原來有唔少日本混菲律賓嘅貌美女藝人，而最後更選出一位寫真女優，被公認為日菲混血嘅第一索女！

【決性11點：巨乳紅彗星 性感度3倍提升】

提起「機動戰士高達」的人氣角色，紅彗星馬沙絕對榜上有名，人氣程度比主角阿寶更高，而馬沙操縱的紅色有角渣古，飛行速度是一般渣古的3倍，亦成為了他的標誌性特徵，故有紅彗星之稱。

【決性11點：「最強Body」升級變人體彩繪師】

唔少人都好奇AV女優引退後嘅生活係點，而有「人類最強Body」之稱嘅沖田杏梨早前就喺日本眾籌網站Campfire，集資推出名為《Happy Boddy Painting》嘅人體彩繪寫真集。