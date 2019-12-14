澳門塔石廣場　坐小火車遊聖誕市集

如果你想感受濃厚的聖誕氣氛，一海之隔的澳門有好去處！澳門市政署將於12月19日至31日期間，於塔石廣場一連13天舉辦2019年度聖誕市集，是次市集以「霓虹燈飾耀聖誕」為主題，將會設有15個聖誕禮品檔及9個小食檔。為增添歡樂氣氛，現場將安排一連串集歌唱、弦樂演奏、舞蹈、魔術等舞台表演，連同各個聖誕主題角色扮演巡遊，以及小丑聖誕老人派禮物予小朋友等流動表演。

此外，現場更推出深受大人小朋友歡迎的玩樂項目，包括聖誕小火車、聖誕滑雪場、旋轉木馬及充氣城堡，有關設施之開放時間為每日3:00pm至10:00pm，免費提供予市民遊玩，並以派籌方式減省市民排隊輪候時間。而市集亦設置富有聖誕氣氛之馬槽及燈飾，更設有聖誕小木屋布置，於每日2:00pm至10:00pm免費供訪客參觀及打卡，一家大細到此一遊肯定玩得盡興。

聖誕市集2019

地址：塔石廣場

日期：12月19日至31日

開放時間：2:00pm~11:00pm（12月20、21、24、25、28及31日開放至12:00mn）

網址：www.iam.gov.mo