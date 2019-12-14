Holiday Collection　華麗迎聖誕

踏入12月，節日氣氛隨即變得濃厚，大家都懷着興奮心情迎接佳節，對於女士們當然唔少得為佳節裝扮作好準備。佳節臨近，一眾時尚品牌紛紛推出節日系列，KATE SPADE透過耀眼的質料和色彩，配合品牌別致的印花和細節，打造出瀰漫着節日歡愉氣氛的服飾，保證令人眼前一亮。

KATE SPADE創意總監Nicola Glass為這個以閨密派對為主題的節日系列，運用了深淺紫色、粉紅色、灰色及綠色的絲絨、金銀紗、真絲及人造皮草，並配上珍珠、密鑲水晶或蝴蝶結等細節，加上優雅色調與獨特印花，從頭到腳為女生打造出完美造型。

系列造型以色彩及質感為主，演繹漸變色視覺效果，各式迷你裙和及膝裙更主打細節設計，包括挖空領口、全身或隱藏褶襇，以及解開的蝴蝶結；印花方面則以珍珠及花朵為主，配以特色的人造皮草大褸，盡顯高貴優雅氣質。冷外套配上閃亮銀線反領上衣，冬季針織服與絲質半截裙，更可變成時尚單品，完美相襯。

無論在任何場合手袋都是女士們最重要的配件，用於佳節的手袋設計當然也要更華麗。系列以嶄新色彩和材質演繹多款重點袋款。最具標誌性的Nicola Twistlock採用了冬日不可或缺的毛茸茸元素，打造令人愛不釋手的Nicola Faux Fur Twistlock。此外亦大量採用閃面皮革為手袋注入迷人光澤，包括特色的圓形Andi，以及加入手工刺繡箔片的Nicola手袋，都同樣是造型一大亮點。