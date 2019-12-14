三界五行：危機並存　如何應對

白羊座，在12星座排首位，這是因為它坐落於黃道12宮的第一宮，也就是春分點。真正的「領頭羊」。

白羊座的人先天性格是冒險探索，勇往直前，思考和處事的方式簡單直接，敢想、敢做、敢愛，不會記仇記恨，大方豁達，喜歡與人分享，照顧別人，向前看，過去的一笑置之。他們要成功很容易，集中精力，專攻一個目標。可是白羊座天性貪新鮮、貪好玩，「重參與，輕得失」，享受過程，不太注重結果。性格改變命運，這道理，聰明的白羊座人懂的。

2020年，白羊座主要受三個星象影響：火星是白羊座的守護星球，火星今年「沖日」，太陽、地球、火星連成一條直線，太陽與火星出現在地球兩邊，所謂「沖」，就是以地球為中心，太陽與火星處於對沖的位置。而今年，火星很靠近地球，即是「大沖」，所以航天家認為是探索火星的最佳年份。火星沖日為白羊座帶來超強的正能量，對事業、健康、愛情都非常有利，但白羊座是衝動有餘，冷靜不足，成敗關鍵在如何控制自己。

土星為白羊座帶來沉悶，但如果配合得好，就會變得頭腦清醒，如果配合不好，就會變得消極，失去鬥志。

天王星誘惑白羊座去追求新目標而不知審時度勢去評估自己的力量，也就是說，白羊座，先天弱點很容易產生負面作用。

如何應對危與機？明天詳述對策。

方向宇