「醫生，我真是很Dry。」診所的病人各行各業也有，女律師也是其中之一。很Dry？難道是想我介紹男朋友？雖然也有男生來醫美，可是這裏不是婚姻介紹所啊！

「真是由裏面Dry到出來。」她一臉幽怨的說。外表看來她是典型的幹練女律師，一身黑套裝、永遠穿着高踭鞋、身材纖細，總不會找不到男友……仔細一看，厚厚的粉底下有細紋、鼻翼旁有點脫屑，說話時虎紋的位置粉乾得像快要掉下來的樣子……「你去了撒哈拉沙漠？皮膚為甚麼乾成這個樣子？上次來做激光美白時還好好的。」醫生也嚇了一跳。原來Dry的是皮膚，不是心靈。

「上幾個月連接幾單大Case，天天坐在超乾的Office整理資料，晚上回去累得連臉也不想洗，結果就變成這樣子。」她說。「我已經狂用甚麼補濕神器、透明質酸原液、爆水精華，又天天晚上敷面膜，好像都沒有甚麼用。只是皮膚面層濕了，底層仍是乾。過了2-3個小時，皮膚又乾得繃緊。」她想了想，說：「噢！就像沙漠般，雖然下了一場大雨，可是水分很快就溜走了，轉眼仍是一片荒漠。」

「對啊！其實這些補濕神器，真的只可以補充皮膚表面的水分啊！就算是質地較好的產品，最多也是吸收得好一點，較分子大的產品深入一點，可是外用的保濕產品是不能達到真皮層的。」醫生解釋。「所以塗完之後的確感覺是會好一點，但是轉眼就會吸收或是揮發掉，就像你說的沙漠一樣。」

「我是聽說過有水光針，但是又有外塗式的水光針，是不是外塗就可以？」她又問。

「真正的醫美療程是『水光針』，外塗式的只是一般的護膚品。既然問題出現在肌膚底層，保濕當然是從底層開始。水光針其實是小分子的透明質酸，以極幼針頭注入真皮層，突破了透明質酸外塗難以吸收的問題。由於它可以承載體積500倍的水分，因此肌底會持續濕潤，每次療程可維持3個月左右，足以度過冬天。」醫生說。「另外要留意，沙漠肌的保濕要水油結合，先塗上補水的產品，再塗含油分的面霜，才可減慢水分流失。」

麥凱婷醫生

香港中文大學內外全科醫學士

香港中文大學公共衞生碩士

倫敦大學臨床皮膚學深造文憑

卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑