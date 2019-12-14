ConceptD新系列　創作專機

Acer今年4月就於美國發布全新的電腦系列ConceptD，主攻2D設計師、3D設計師等創作人士，而部分型號的行貨正式推出。首先就有Laptop類的5 Pro、7 Pro。當中以7 Pro定位較高，採用純白色鋁金屬機身，並以微弧氧化技術加入陶瓷表面，提升硬度、抗腐蝕性。同時加入防污塗層，有效避免電腦變黃，或咖啡等污垢。最重要是7 Pro用上15.6吋IPS 4K屏幕，支援100% Adobe RGB色域以及PANTONE驗證，加上經過官方校正，平均色差值少於2，可以滿足專業級的用家。

設計師對硬件要求同樣高，新機搭載Intel Core i7-9750H處理器、16GB DDR4 RAM，同時內置512GB+512GB SSD，並且採用NVIDIA Quadro RTX 5000顯示卡，可以流暢輸出高達6K的影片、3D設計。另外，設有第4代AeroBlade 3D風扇，機背、鍵盤後方都加入大量散熱孔，運作時亦不會超出40dBA。

7 Pro共提供3個USB 3.1插、HDMI 2.0以及Mini DP 1.4，另有透過ThunderBolt 3，傳輸速度高達40Gbps，亦兼具充電、DisplayPort等功能，相當實用。新機亦特別加入《ConceptD Palette》軟件，可以即時監控CPU、GPU以及記憶體使用狀況，並可以開啟分割畫面功能，最多可以同時顯示4個程式。

至於ConceptD 5 Pro基本規格與7 Pro相似，包括屏幕、處理器，但就改用低一級的NVIDIA Quadro RTX 3000顯示卡，同時換上256GB+256GB SSD，但定價就平足1萬，更加抵玩。屋企、辦公室擺得落Desktop的話，咁就可以選擇CT500，機箱用上黑白灰主色，再配以木紋機頂板，設計甚具北歐風格。硬件則用上Intel Core i7-9700K處理器、NVIDIA Quadro RTX 4000顯示卡、32GB RAM以及512GB SSD+2TB HDD。