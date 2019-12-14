同LINE FRIENDS一齊暢遊大嶼山

大嶼山大家可能去得多，但與可愛的LINE FRIENDS一起暢遊大嶼山著名景點就應該沒試過吧？東薈城名店倉由即日至2020年1月1日期間舉辦「LINE FRIENDS冬日野外遊蹤」，BROWN和CONY會換上冬日新裝與大家於大嶼山體驗冬日野外遊樂園，現場有3.5米高的BROWN和CONY造型雪人和5大打卡位，包括BROWN & CONY浪漫放閃區、CHOCO冰上粉色木屋、JAMES專屬纜車及BOSS滑雪訓練基地、MOON冬日繽紛橫水橋以及SALLY、LEONARD 與EDWARD製作海豚冰雕，讓粉絲們瘋狂打卡拍照。在粉色木屋中，大家更可暢玩互動小遊戲及製作個人化「LINE FRIENDS MEETS Citygate Outlets冬日主題動畫賀卡」。

另外，東薈城名店倉還舉辦了「 LINE FRIENDS MEETS Citygate Outlets冬日佳節禮飾手藝體驗工作坊」，讓大家體驗製作獨一無二的LINE FRIENDS MEETS Citygate Outlets冬日手作，顧客只需即日至12月26日期間，於商場內以電子消費滿指定金額，即可預先登記並獲享參與工作坊一次。

此外，商場還會於指定日子派發LINE FRIENDS MEETS Citygate Outlets冬日佳節特別版氣球。大家只需上載冬日裝置打卡位照片至個人社交平台及完成指定步驟，便可免費換領，大家不要錯過了！