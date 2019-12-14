【酒遍天涯】1935年的「醫院酒」

上回提到的飯局，同學A帶了瓶1995年的「愛侶田」，我則帶了瓶1935年的紅酒。這瓶來自Burgundy的Beaune一級田（1er Cru）葡萄酒有一個不太好的別名──「醫院酒」（Hospices de Beaune慈善拍賣會之成立是為了替當地濟貧醫院籌款，所以被拍賣的酒會被一些人稱為「醫院酒」，關於這個每年在11月第3個星期日舉行的拍賣會，本身也是一個傳奇故事，下期詳談）。

這桶酒是在1935年11月17日（11月的第三個星期日）被酒莊Marius Meulien在拍賣會投回來的（一桶酒能裝不到300單瓶），釀造這瓶酒的提子來自Beaune的一塊一級田，是由Mr. Estienne透過在1879年4月3日所立的遺囑捐獻給Hospices de Beaune的（所以酒標上有Cuvée Estienne字樣）。1935年不是Burgundy的一個豐收年所以產量偏少，還留在世上的1935年Burgundy酒甚為罕見，保存極佳的更是絕無僅有。

這批紅酒由Marius Meulien所投得，後來收歸Reine Pédauque集團旗下。在2000年第140屆Hospices de Beaune拍賣會，Reine Pédauque捐出了一瓶為UNICEP籌款。這批紅酒其中一瓶輾轉流入我手中，在2019年11月（可惜不是17號）的一個晚上我把這瓶84歲的紅酒拿出來跟好友分享。

這瓶酒的故事我沒有事先跟好友說，但我有發照片給他們看看這瓶酒是保存得如何像新的一樣，我提議早幾小時先開瓶醒酒，可惜同學A想感受一下開瓶第一刻的酒，結果我拿酒到餐廳後才開瓶。

開瓶後的第一個小時內，酒並不好喝亦無香味，但論紅酒的顏色及酒新的感覺，我們三人都同意如果在盲品（Blind Tasting）的情況下，所有人都毫不猶豫判斷這個是90年代的紅酒。

原來我們一直以來都是憑紅酒的退化狀態去評估酒的年齡，紅酒愈舊、酒的顏色愈淡，一旦遇上保存極佳的紅酒，我們便無法辨認出真實年齡。（Old in Bottle but Young in Glass）有點像一些凍齡的藝人，五、六十歲也活得像三十多歲般，還是老套一句年齡並不重要，保養才最重要！很多人說喝老酒淡而無味，那是因為那些老酒保存不當，快速老化，比真實年齡還要老很多。所以重要的事情要再說一遍，酒的處理比買甚麼酒都重要。

老酒的Condition比甚麼莊甚麼田都重要，而且價值大部分在於葡萄酒的Condition。回說這瓶世上難尋Perfect Condition的紅酒，喝下去就是「A Taste of History」；二次大戰前、工業革命前、世界還未被污染前的空氣、土壤、雨水、木材⋯⋯喝下去的心情、感覺、想法多於紅酒本身所帶來的感受。有時喝酒是喝它的故事、有時是喝心情；有些人是喝價錢，更有些人是喝酒精，但無論如何，葡萄酒能帶給我們就是一些複雜的感覺。

對我來說，有時跟誰喝酒比喝甚麼酒重要！這瓶珍藏，我們結果等了又等，3個小時後，酒才慢慢醒來變得好喝，花香也漸漸出來了。當酒變得愈好喝，人就變得愈口渴！可惜複雜的層次還未等到晚飯也都吃完了，最好的一段永遠是Yet to Come。隨着餐廳的員工禮貌地告訴我們打烊時間到了，我們便匆匆完成手上最後一杯，結束我們這次時間之旅，從1935年回到2019年，懷着希望迎接2020！

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Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）