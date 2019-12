【酒遍天涯】1935年的「醫院酒」

上回提到的飯局,同學A帶了瓶1995年的「愛侶田」,我則帶了瓶1935年的紅酒。這瓶來自Burgundy的Beaune一級田(1er Cru)葡萄酒有一個不太好的別名──「醫院酒」(Hospices de Beaune慈善拍賣會之成立是為了替當地濟貧醫院籌款,所以被拍賣的酒會被一些人稱為「醫院酒」,關於這個每年在11月第3個星期日舉行的拍賣會,本身也是一個傳奇故事,下期詳談)。

這桶酒是在1935年11月17日(11月的第三個星期日)被酒莊Marius Meulien在拍賣會投回來的(一桶酒能裝不到300單瓶),釀造這瓶酒的提子來自Beaune的一塊一級田,是由Mr. Estienne透過在1879年4月3日所立的遺囑捐獻給Hospices de Beaune的(所以酒標上有Cuvée Estienne字樣)。1935年不是Burgundy的一個豐收年所以產量偏少,還留在世上的1935年Burgundy酒甚為罕見,保存極佳的更是絕無僅有。

這批紅酒由Marius Meulien所投得,後來收歸Reine Pédauque集團旗下。在2000年第140屆Hospices de Beaune拍賣會,Reine Pédauque捐出了一瓶為UNICEP籌款。這批紅酒其中一瓶輾轉流入我手中,在2019年11月(可惜不是17號)的一個晚上我把這瓶84歲的紅酒拿出來跟好友分享。

這瓶酒的故事我沒有事先跟好友說,但我有發照片給他們看看這瓶酒是保存得如何像新的一樣,我提議早幾小時先開瓶醒酒,可惜同學A想感受一下開瓶第一刻的酒,結果我拿酒到餐廳後才開瓶。

開瓶後的第一個小時內,酒並不好喝亦無香味,但論紅酒的顏色及酒新的感覺,我們三人都同意如果在盲品(Blind Tasting)的情況下,所有人都毫不猶豫判斷這個是90年代的紅酒。

原來我們一直以來都是憑紅酒的退化狀態去評估酒的年齡,紅酒愈舊、酒的顏色愈淡,一旦遇上保存極佳的紅酒,我們便無法辨認出真實年齡。(Old in Bottle but Young in Glass)有點像一些凍齡的藝人,五、六十歲也活得像三十多歲般,還是老套一句年齡並不重要,保養才最重要!很多人說喝老酒淡而無味,那是因為那些老酒保存不當,快速老化,比真實年齡還要老很多。所以重要的事情要再說一遍,酒的處理比買甚麼酒都重要。

老酒的Condition比甚麼莊甚麼田都重要,而且價值大部分在於葡萄酒的Condition。回說這瓶世上難尋Perfect Condition的紅酒,喝下去就是「A Taste of History」;二次大戰前、工業革命前、世界還未被污染前的空氣、土壤、雨水、木材⋯⋯喝下去的心情、感覺、想法多於紅酒本身所帶來的感受。有時喝酒是喝它的故事、有時是喝心情;有些人是喝價錢,更有些人是喝酒精,但無論如何,葡萄酒能帶給我們就是一些複雜的感覺。

對我來說,有時跟誰喝酒比喝甚麼酒重要!這瓶珍藏,我們結果等了又等,3個小時後,酒才慢慢醒來變得好喝,花香也漸漸出來了。當酒變得愈好喝,人就變得愈口渴!可惜複雜的層次還未等到晚飯也都吃完了,最好的一段永遠是Yet to Come。隨着餐廳的員工禮貌地告訴我們打烊時間到了,我們便匆匆完成手上最後一杯,結束我們這次時間之旅,從1935年回到2019年,懷着希望迎接2020!

------

Chill Sir Profile:

自幼飲好食好,被寵壞了舌頭、種下Chill根,偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒,自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒,不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏,被一些朋友視為Wine Guide。(查詢:chillsir@outlook.com)