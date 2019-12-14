美味肉桂卷　茶點必備

近幾年流行自己在家整麵包，普通的成品好像沒大挑戰性？不妨跟IG@inspiredtaste學學整味濃香甜的肉桂卷。麵糰最重要選用經冷藏過的牛油來攪拌，搓麵糰時不要太用力，出來的效果會更好。在麵糰上均勻抹上肉桂餡後，輕輕捲好切件，烤盤後再淋上濃濃的忌廉芝士醬，熱辣辣的成品散發濃濃的肉桂香氣，再來一杯熱茶，作下午茶讓人相當滿足。

麵包材料：

全脂牛奶 60毫升

糖 適量

活性乾酵母 2.25茶匙

麵粉 268克

鹽 半茶匙

肉桂粉 半茶匙

無鹽牛油 6湯匙

雞蛋 2隻

肉桂餡材料：

無鹽牛油 6湯匙

黃糖 1/4杯

糖 2湯匙

肉桂粉 1湯匙

荳蔻碎 半茶匙

忌廉芝士醬材料：

忌廉 2湯匙

忌廉芝士 湯匙

糖粉 4湯匙

雲呢拿香油 1/4茶匙

做法：

1.麵粉、3湯匙糖、鹽和肉桂粉混合。

2.加入牛油攪拌。

3.暖牛奶、1茶匙糖、酵母輕拌，置室溫10至15分鐘，然後倒入麵粉混合物中攪拌。

4.加入蛋漿拌勻。

5.混合物輕搓成麵糰，蓋好置室溫約1小時至1小時30分。

6.肉桂餡材料中，牛油煮溶，加入糖、肉桂粉和荳蔻碎拌勻。

7.麵糰加少許麵粉灑表面再搓平，抹上肉桂餡捲起，切件，放入抹了牛油的焗盤內，靜置30分鐘。

8.以攝氏175度焗至金黃色。

9.忌廉芝士醬材料混合，淋在成品上便成。