美味肉桂卷 茶點必備
2019年12月14日 21:00
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香甜的肉桂卷，散發濃濃香味。（互聯網）
近幾年流行自己在家整麵包，普通的成品好像沒大挑戰性？不妨跟IG@inspiredtaste學學整味濃香甜的肉桂卷。麵糰最重要選用經冷藏過的牛油來攪拌，搓麵糰時不要太用力，出來的效果會更好。在麵糰上均勻抹上肉桂餡後，輕輕捲好切件，烤盤後再淋上濃濃的忌廉芝士醬，熱辣辣的成品散發濃濃的肉桂香氣，再來一杯熱茶，作下午茶讓人相當滿足。
麵包材料：
全脂牛奶 60毫升
糖 適量
活性乾酵母 2.25茶匙
麵粉 268克
鹽 半茶匙
肉桂粉 半茶匙
無鹽牛油 6湯匙
雞蛋 2隻
肉桂餡材料：
無鹽牛油 6湯匙
黃糖 1/4杯
糖 2湯匙
肉桂粉 1湯匙
荳蔻碎 半茶匙
忌廉芝士醬材料：
忌廉 2湯匙
忌廉芝士 湯匙
糖粉 4湯匙
雲呢拿香油 1/4茶匙
做法：
1.麵粉、3湯匙糖、鹽和肉桂粉混合。
2.加入牛油攪拌。
3.暖牛奶、1茶匙糖、酵母輕拌，置室溫10至15分鐘，然後倒入麵粉混合物中攪拌。
4.加入蛋漿拌勻。
5.混合物輕搓成麵糰，蓋好置室溫約1小時至1小時30分。
6.肉桂餡材料中，牛油煮溶，加入糖、肉桂粉和荳蔻碎拌勻。
7.麵糰加少許麵粉灑表面再搓平，抹上肉桂餡捲起，切件，放入抹了牛油的焗盤內，靜置30分鐘。
8.以攝氏175度焗至金黃色。
9.忌廉芝士醬材料混合，淋在成品上便成。