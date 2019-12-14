美味肉桂卷　茶點必備

2019年12月14日 21:00
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    香甜的肉桂卷，散發濃濃香味。（互聯網）
    近幾年流行自己在家整麵包，普通的成品好像沒大挑戰性？不妨跟IG@inspiredtaste學學整味濃香甜的肉桂卷。麵糰最重要選用經冷藏過的牛油來攪拌，搓麵糰時不要太用力，出來的效果會更好。在麵糰上均勻抹上肉桂餡後，輕輕捲好切件，烤盤後再淋上濃濃的忌廉芝士醬，熱辣辣的成品散發濃濃的肉桂香氣，再來一杯熱茶，作下午茶讓人相當滿足。
    麵包材料：
    全脂牛奶　60毫升
    糖　適量
    活性乾酵母　2.25茶匙
    麵粉　268克
    鹽　半茶匙
    肉桂粉　半茶匙
    無鹽牛油　6湯匙
    雞蛋　2隻
    肉桂餡材料：
    無鹽牛油　6湯匙
    黃糖　1/4杯
    糖　2湯匙
    肉桂粉　1湯匙
    荳蔻碎　半茶匙
    忌廉芝士醬材料：
    忌廉　2湯匙
    忌廉芝士　湯匙
    糖粉　4湯匙
    雲呢拿香油　1/4茶匙
    做法：
    1.麵粉、3湯匙糖、鹽和肉桂粉混合。
    2.加入牛油攪拌。
    3.暖牛奶、1茶匙糖、酵母輕拌，置室溫10至15分鐘，然後倒入麵粉混合物中攪拌。
    4.加入蛋漿拌勻。
    5.混合物輕搓成麵糰，蓋好置室溫約1小時至1小時30分。
    6.肉桂餡材料中，牛油煮溶，加入糖、肉桂粉和荳蔻碎拌勻。
    7.麵糰加少許麵粉灑表面再搓平，抹上肉桂餡捲起，切件，放入抹了牛油的焗盤內，靜置30分鐘。
    8.以攝氏175度焗至金黃色。
    9.忌廉芝士醬材料混合，淋在成品上便成。
    網址：https://bit.ly/2RPHnBx