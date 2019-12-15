香港估估吓：《再見亦是老婆》　狐狸精係……

現正熱播中的《多功能老婆》，不少心水清的觀眾，睇咗幾集之後都不禁「唓」一聲：「條橋咪即係《再見亦是老婆》！」

你咪理，呢條老婆被人搶走老公，最後女人當自強的情節，觀眾總是好Buy！想當年的《再見亦是老婆》，陳秀雯飾演的「肥師奶」，便令不少人灑下同情之淚！若當年有甚麼電視頒獎禮，她肯定大熱成為「最受歡迎女主角」。

此劇不少角色，也從此被定型，例如飾演狐理精（當年香港不流行「小三」這個Term的）的周嘉玲，自此以後，便擺脫不了性感、姣精的路線，即使拍攝電影，也只能拍《晚九朝五》這類電影，還好，也讓她拍了《重慶森林》，成為不少毒男心目中的女神！

至於陳啟泰飾演的馬醫生，更是今天的「暖男」先驅，成為「條件又好對女主角又一往情深但女主角就係唔鍾意佢」的代言人，一直到《我和殭屍》才得以「洗底」！

說回此劇，拍於1994年，監製為李國立，不但首播時收視極佳，而且在首播完後僅四個月（1995年3月），便安排在翡翠台深夜時段作重播，可見其受歡迎程度。今天回看，狐狸精（小三）搶人丈夫的事，這數十年來都沒有改變！