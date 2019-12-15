【心理測驗】願原力與你同在　絕地透視

真係由細等到大，終於等到「星戰」最終回，你的原力究竟在哪方面呢？(設計圖片)

「星戰」系列電影粉絲遍布幾代人，萬眾期待的最終回《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker），終於來了！故事會以天行者家族的世紀結局為主線，新世代力量崛起，爆發正邪終極大戰。科幻電影某程度亦探討人性的黑暗面，究竟你的內心世界又是怎麼樣？不如玩玩這個心理測驗，May the Force be with you。

【問題】

科幻電影有不少幻想劇情，你希望以下哪件事情可以成真？

A.外星人到訪地球

B.掌握超自然神秘力量

C.擁有太空飛船

D.移民宇宙

結果分析

A.沉醉幻想中

「你係咪『馬明』上身，成日天然呆！你究竟有無心裝載？」你是一個經常發呆的人，只喜歡沉醉在自己幻想的世界裏，思緒總是不停地跳躍，有時快到連自己也忘了上一秒想過甚麼。偶爾你希望把想像的東西，落實到現實生活中，奈何多數也是不切實際的建議。

B.童心又認真

「都幾十歲人啦！仲做啲咁幼稚行為！我畀你激死喇！」你是一個充滿童心的人，認為人要Work hard，更要Play hard。坦白說，你做事不是不認真，只是天生樂觀的你，總是想以輕鬆的態度面對任何事情，到頭來就讓別人以為你很孩子氣、思想不夠成熟。

C.無拘束的野馬

「係唔係我對你管得太多？我都想同你相處得更加舒服！」你是一個很率性的人，夢想過着恍如脫韁野馬般，無拘無束的生活，怎會受得住生活上諸多的控制呢？跟你相處的關鍵，在於默默守護你之餘，亦要給你放手，所謂「倦鳥知返」，到時你自然會留在另一半身邊。

D.重視責任感

「呢個Project咁棘手，依家交畀你處理，我一天安樂晒！」你是一個很有責任感的人，很重視自己對於別人的承諾。個性踏實的你，作出任何決定時，事前總會考慮周詳，既會量力而為，亦會顧全別人的得失。你對現實或多或少有點不滿，為了未來，你願意思考對策。