【心理測驗】願原力與你同在　絕地透視

「星戰」系列電影粉絲遍布幾代人,萬眾期待的最終回《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: The Rise of Skywalker),終於來了!故事會以天行者家族的世紀結局為主線,新世代力量崛起,爆發正邪終極大戰。科幻電影某程度亦探討人性的黑暗面,究竟你的內心世界又是怎麼樣?不如玩玩這個心理測驗,May the Force be with you。

【問題】

科幻電影有不少幻想劇情,你希望以下哪件事情可以成真?

A.外星人到訪地球

B.掌握超自然神秘力量

C.擁有太空飛船

D.移民宇宙

結果分析

A.沉醉幻想中

「你係咪『馬明』上身,成日天然呆!你究竟有無心裝載?」你是一個經常發呆的人,只喜歡沉醉在自己幻想的世界裏,思緒總是不停地跳躍,有時快到連自己也忘了上一秒想過甚麼。偶爾你希望把想像的東西,落實到現實生活中,奈何多數也是不切實際的建議。

B.童心又認真

「都幾十歲人啦!仲做啲咁幼稚行為!我畀你激死喇!」你是一個充滿童心的人,認為人要Work hard,更要Play hard。坦白說,你做事不是不認真,只是天生樂觀的你,總是想以輕鬆的態度面對任何事情,到頭來就讓別人以為你很孩子氣、思想不夠成熟。

C.無拘束的野馬

「係唔係我對你管得太多?我都想同你相處得更加舒服!」你是一個很率性的人,夢想過着恍如脫韁野馬般,無拘無束的生活,怎會受得住生活上諸多的控制呢?跟你相處的關鍵,在於默默守護你之餘,亦要給你放手,所謂「倦鳥知返」,到時你自然會留在另一半身邊。

D.重視責任感

「呢個Project咁棘手,依家交畀你處理,我一天安樂晒!」你是一個很有責任感的人,很重視自己對於別人的承諾。個性踏實的你,作出任何決定時,事前總會考慮周詳,既會量力而為,亦會顧全別人的得失。你對現實或多或少有點不滿,為了未來,你願意思考對策。