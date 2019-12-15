傳程達意：細數日本三大心水雪景

上期分享了韓國的冬日節慶，今次跟大家介紹三個我最心水的日本雪景。日本有不少地方均有雪量豐富的冬天，北海道及東北地區自然不在話下，面向日本海的新潟縣、內陸山地之中的岐阜縣等等，亦有地貌風格各異的雪景，讓冬天趣味十足。

最當之無愧的雪之王國北海道，不少地方每年均有四、五個月被白雪覆蓋，嚴寒的環境換來的是最純粹的白色國度，若要選曾讓我深受感動的一幕，那毫無疑問是在釧路濕原看到丹頂鶴的一刻。作為日本最大的濕地，釧路濕原國立公園足足有約半個東京23區的大小，冬季時披上一望無際的雪白，除了風景吸引，這裏更提供一睹曾經瀕危的丹頂鶴風采的最佳機會。牠們一般棲息在濕地的深處，但冬季難以覓食，為了保存牠們的數量，公園會在冬天設有餵食場，自然吸引了牠們的來訪，讓我們有更大機會可親眼見證外形優雅、代表了日本文化的丹頂鶴身影。此外，同樣位於北海道東的摩周湖，亦是另一個讓我不能忘懷的風景，以透明度聞名，在太陽折射下映照出只此一家的「摩周藍」，在白雪皚皚之中分外鮮明奪目。

而東北地區當中，山形縣的藏王樹冰對全世界來說也是極其罕見的自然奇景，在多個氣候條件配合之下，藏王山山林中有大量空氣凝結成霜，聚在樹上形成形狀怪異的樹冰。每年最寒冷的日子，晚上更有亮燈活動，為樹怪多添一份奇幻感，強烈建議各位乘坐纜車從高空欣賞眾多「樹怪」同行的震撼畫面。

黃進達