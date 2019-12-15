【城市傳聞】青山公路　鬼影幢幢

又出事喇！又出事喇！青山公路又出事喇！

一向傳聞多多的青山公路，剛於星期三（12月11日）發生交通意外，一架綠Van與一架私家車於潭尾段相撞，導致十多人受傷……其實10月初都有宗奪命車禍發生於古洞段，一架紅Van跟一架巴士互撼，多人受傷之餘，小巴司機更返魂乏術……

【撞鬼熱點】

作為新界第二條落成的公路，青山公路在很多職業司機的眼中都是撞鬼熱點，當中有兩件靈異事件是最多人談論，一件是發生於青山灣段近三聖村。話說在七十年代，青山公路進行擴建，當工人打算移走一塊巨石時，竟有紅色液體由石隙中流出，令坊眾議論紛紛。有傳巨石附有三聖村已故村長的靈魂，亦有傳該石頭凝聚了麒麟崗之精華，並被玉鼠島（位於青山灣對開海面）的鼠精依附，當時有外籍高官不信邪，堅持要將巨石炸毀，但籌備爆石工程前，高官的兒子突然於交通意外中喪命，巨石顯靈之說更甚囂塵上，最終當局只好修改公路圖則，令該石得以保留。

【鬼屋雲集】

另一件事發生於1993年，當年有報章於頭版刊登一幅「鬼快相」，據聞是交通警於沙倉段設置路邊快相機時，無意中拍攝到一個發出橙黃色光、疑似「老婦」的身影，轟動全城，有傳同一地點曾有老婦遇上交通意外身亡，令事件更加詭異，後來更被拍成驚慄電影呢！

順帶一提，青山公路之所以令人心寒，同路上曾有多幢「鬼屋」不無關係，像沙倉段的嘉多梨鬼屋、青山灣段的志樂別墅，以及汀九段的蓬萊別墅，後者於2014年爆出一則天降石頭雨的新聞，根據當年的報道，有5名青年凌晨駕車夜闖該荒廢別墅睇風景，突然天降石頭雨，嚇得5人棄車而逃……最搞鬼的是，通往該別墅的路口有個噴上「鬼屋」二字的石躉，沿小路上山，地面更被噴上「屍家路」大字，令氣氛更為恐怖。