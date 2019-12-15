三界五行：謙卑感恩　合作合群

白羊座的人在2020年起伏不定，直至年尾收成，可謂苦盡甘來。（互聯網）

2020年1月份，木星令白羊座的人重視家庭，用更多的精神、時間和金錢讓家人開心。未婚者，為家人帶來很多樂趣；已婚者，為生兒育女做好充分準備。在家中享受優質休息，產生良好的工作動力，在職場有出色表現。2月份，木星的影響力依然存在，但天王星令白羊座不安於現狀，為表現自己，往往有不切實際想法和出位言行，這段日子不適宜轉工。

3月份，土星令情緒低落，較難對事情作出正確判斷，但其實運氣並沒有轉差，宜多到戶外，緩跑、登山、踩單車、球類活動等，親近難得露面的陽光，可以令你重新振作。4月份，火星燃點新希望，不妨大膽向上司提出你的建議。在社交活動中，結識不少良師益友。5、6這兩個月份，學習機會很多，對應付考試的學生，或在職人士都非常有利。

7月份，水星逆行，感情出現困擾，人際關係轉差，可惜，你卻自以為是，不願意聆聽親友、同事的意見，獨立特行，令你喜歡鑽牛角尖，小心第三者入侵你的二人世界。8、9月份，木星以較佳的相位照耀白羊座，增加你謙卑和忍讓的智慧，合群與合作，優點反而容易被人發覺。

10月份，火星與太陽提供充足正能量，不要辜負老天爺恩賜，奮力向前，多做實事，不要三心兩意。

11、12月份是10月份努力後的收成期，事業、財富、愛情，都會收到應得的成績表。這兩個月有改善居住環境和享受旅遊樂趣的機會。

方向宇