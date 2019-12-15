編織 x 回收木材　築起3米高環保聖誕樹

聖誕節已趨向商業化及予人不環保的觀感，但Nan Fung Place打破了這個固有印象，今個聖誕與龍達紡織的The Billie System和KPC、本地藝術家蕭俞（Zoe Siu）及廢棄物升級改造工作室「集棄場」合作，舉行「Nan Fung Place 聖誕 • 編織 • 愛 2019」。場內展出全港首棵以人手「編織」的「紗線編織木箱聖誕樹」，聖誕樹的主要物料是利用The Billie System和KPC提供的再生紗線、「集棄場」提供的木材以及來自從拆貨場回收的包裝箱和木卡板，再配合Zoe的繩結技巧及創意而製成的，堅固得來又充滿美感；而位於地面及二樓的聖誕樹則以「集棄場」的木材來砌出聖誕樹形狀的邊框，及由Zoe以紗線織出更細緻的圖案，裝置中的材料都會在活動後循環再生或加工處理作其他用途，鼓勵大家慶祝節日同時亦應支持可持續發展。

除了以上吸引人的打卡位，Nan Fung Place還邀請多位本地歌手及樂隊，一連三個星期四至星期日，現場演出多首耳熟能詳的聖誕歌曲，為場内聖誕氣氛升溫！於今日（12月15日）更會有本地插畫家Chingpaper即場為大家繪畫肖像。既可以感受濃厚的聖誕氣氛，又可以支持環保，實在很有意思。