Tiffany聖誕轉陣　攻陷男人心

Tiffany早已成功攻陷女士市場，難怪今個聖誕品牌一改攻勢，罕有地以男士系列作主打，更於紐約東57街6號開設為期一個月的大型男士系列期間限定店。店舖主打男裝系列外，同時讓顧客於紐約第五大道旗艦店翻新期間，率先窺探品牌未來兩年的臨時店新面貌。限量店內網羅男士系列配飾、酒具、家居擺設、遊戲及其他奢華產品，最矚目當然是一系列聯乘系列男士玩物，包括Tiffany® x Spalding® 籃球、與Indian Motorcycle Company合作設計及生產的Tiffany Blue® Indian Scout電單車，以及鑲嵌專業級Tiffany Blue®絨面的手工Tiffany Blue® Blatt Billiards桌球枱。

同場展出全球六個最知名的運動獎盃，包括國家美式足球聯盟（NFL）的Vince Lombardi獎盃、美國職業籃球聯賽（NBA）的Larry O'Brien冠軍獎盃、美國職業棒球大聯盟的聯盟主席獎盃、PGA巡迴賽的球員錦標賽獎盃、美國網球協會（USTA）美國網球公開賽男單獎盃及美國職業足球大聯盟的Philip F. Anschutz獎盃。這些獨一無二的獎盃均出自Tiffany位於羅德島的容器工房，由工匠以人手雕琢，可近距離欣賞這六個體壇最高榮譽獎盃，確實機會難得。各位未能親身飛往紐約參觀這限定店唔緊要，品牌特別邀請荷里活男星Jeff Goldblum帶大家到店舖行一轉，試戴珠寶首飾，兼玩盡店內各樣新奇玩意，即使睇片已夠晒過癮。