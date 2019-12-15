網上兒童繪本　唔怕孩子悶在家

坊間有不少有關兒童繪本的網站，可為悶在家中的孩子，解悶及增進知識。（胡振文攝）

不想孩子悶在家裏？繪本是最適合小朋友閱讀的圖書形式，而相關網站亦為數不少，一於上網閱讀，解悶之餘，亦可增進知識。

【睇動畫學中文】

台灣文化部製作的網站「兒童文化館」，為學齡前幼兒至小學生提供網上閱讀園地，圖書種類繁多，包括圖畫書、童話、民間故事、童詩散文、知識性讀物類、橋樑書等。網站收藏幾百本中文繪本，部分內容以動畫形式展示，有聲音有畫面，孩子該看得投入。

如繪本《烏雲先生》的主角──小男孩比爾，生活頭頭碰着黑，恍如烏雲跟着自己，或許也是不少小朋友的寫照。欣賞完動畫後，可在「延伸閱讀」單元中找到一些建議書單，深入了解相關課題，進一步滿足孩子的求知欲。另設趣味單元如「玩遊戲」、「塗鴉分享」，讓孩子輕鬆一下。

【名人講英文故事】

美國有為兒童提供教育計劃的組織「SAG-AFTRA Foundation」，建立網站「storylineonline」，邀來外國知名人士閱讀兒童讀物，更把繪本部分內容製作成動畫。憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）飾演英國搖滾天團Queen主音Freddie Mercury，而走紅的奧斯卡金像獎影帝Rami Malek，於網站分享繪本《The Empty Pot》，故事講述皇帝決定用一個另類方法，選出皇位繼承人，究竟那是甚麼方法？

網站收錄40多本書，不定期更新書本。設有「老師指南」的單元，簡述繪本的中心思想、延伸學習課題等學習焦點，亦有助家長教養孩子。