作為著名郵輪品牌的皇家加勒比國際遊輪,於明年11 月將會有全新的超量子系列郵輪海洋奧德賽號(Odyssey of the Seas)登場,自然成為了旅客的焦點。該船可謂集齊了皇家加勒比眾多招牌的嶄新設施,包括距離海面90米高的海上觀景台北極星、模擬跳傘體驗的RipCord by iFLY 裝置、被喻為海洋上最大室內運動及娛樂設施SeaPlex,以及兩台為你搖出各款雞尾酒的機械酒保Bionic Bar等。不得不提位於船尾的休息區Two70,該處一如其名可透過全玻璃落地窗望盡270 度美景,晚上更會有精彩的演出。航程方面,海洋奧德賽號於2020 年在美國佛羅里達州勞德代爾堡(Fort Lauderdale)展開6及8晚寫意之旅,途經庫拉索島、阿魯巴島、大開曼島和墨西哥,並環迴加勒比海域,而2021年夏季則會於羅馬啟航。

海洋奧德賽號

收費:6晚Western Caribbean & Perfect Day 每位約HK$5,185起