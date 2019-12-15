本日日本：牛肉飯「過江龍」　SUKIYA有幾勁！

日本人氣連銷牛丼店「すき家」SUKIYA，香港店早前在旺角正式開幕，主打平價又好食的牛肉飯，吸引不少人前來朝聖！講到日式牛肉飯連鎖店，大家自然想起吉野家，其實「すき家」在日本的受歡迎程度比吉野家有過之而無不及，今日就同大家講吓有幾勁！

1982年於橫濱開業的「すき家」，原來是日本牛丼店中最多分店的一家，有1,956間之多（2017年數字），而且業務早已遍及大中華及東南亞，截至2017年12月13日統計，除了日本之外，在內地有195家分店，在台灣有30間，另外在泰國、馬來西亞、印尼、越南，甚至巴西及墨西哥都設有分店。

「すき家」的牛肉飯中碗價錢為380日圓，500到700日圓就可享用到美味的味噌湯沙律套餐，而且除了牛肉飯之外，還有豬肉飯、咖喱等傳統料理，而配菜配料更十分豐富，包括葱、芝士、山藥、明太子、韓國泡菜等等，選擇非常多樣。

「すき家」大多不設自動售票機，不過菜單上都附有餐點的照片，即使不懂日語，問題也不會太大，至於座位倒是值得一讚，除了吧枱座位外，也有為家庭及女性顧客開設桌區座位，最適合無卡位不歡的香港人。