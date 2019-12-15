牛牌一哥客製服務　打造專屬聖誕禮物

牛仔服飾隨着長時間着用所產生的色落效果，本身已經是一個很好的個人標記，同一件產品放在你我他身上穿着都會得出不同效果，但如果咁樣你都覺得仲係唔夠獨特的話，唔緊要，是次牛牌一哥Levi's® 最新推出的Tailor Shop專業客製服務就可以幫你心愛的牛仔單品加入各種個人化細節，變成獨一無二的設計，絕對可以滿足到你追求與別不同的個人風格。

Levi's® Tailor Shop專業客製服務分別提供繡字及自訂圖案兩項服務，其中繡字服務分別有機繡及手繡兩種選擇，可以自行繡上姓氏名字、座右銘或一些勉勵祝福字句，最重要係可以繡中文字；後者則可以將個人喜愛的電腦圖案、卡通人物甚至人像，由裁縫師透過各種技術加入到牛仔單品當中。此外，早前於K11 MUSEA開幕的Levi's® Print Shop亦有提供製作個人化Batwing Logo Tee服務，除了可以揀選香港獨家Batwing Logo之外，亦可以於右胸上方加入英文名字縮寫，聖誕節就到仲未諗到買咩禮物？仲唔即刻落舖自己整番件唔怕同人撞款的牛仔單品同Batwing Logo Tee做禮物。