聖誕開P　激新遊戲玩餐飽

2019年大家都過得心情低落，難得聖誕就到，一於約埋成班Friend齊齊癲番晚，將煩惱拋諸腦後啦！而開得P，各式Party Game當然少不了，今次就幫大家從LOG-ON及JC Shop挑選多款最新桌上遊戲，低智爆笑兼而有之，原來快樂聖誕可以咁簡單！

拳鬥士格鬥 好玩度︰★★★ （5★為最高）

兩位玩家在鬥士後面不斷鬥快揮拳，兩旁的赤紅外線感應器隨之感應動作，然後讓鬥士同步揮拳，以最快速度將對方打落擂台為之勝。遊戲提供單打或雙打模式，配合激昂背景音樂，臨場感十足！

鬥快食皇冠 好玩度︰★★★★★

遊戲叫「Chow Crown」，先把不同的小食插到皇冠的叉子上，之後按鍵開始遊戲，小食便會隨着音樂凌空氹氹轉，玩家要咬掉食物但不准用手，在音樂停止前吃得最多便是贏家。皇冠造型爆笑，玩時醜態盡出，保證笑死Friend！

空氣槍獵人 好玩度︰★★

歡樂天地的射牙遊戲大家都玩過，這款「Hungry Bear」玩法類似，附有熊人鏢靶、空氣槍及18個發泡膠波，玩家先把膠波放入空氣槍，然後瞄準熊人嘴巴開槍。每擊中舌頭一下就得一分，最高分自然是勝出者。難度在於膠波容易反彈，要好好掌握加壓力度啊！

跳跳猴作戰 好玩度︰★★★

首先把透明四方箱裝好，每層隨意插入不同顏色的籤子，接着把30隻猴子倒入箱內。由於猴子有勾，所以會掛在棒上。玩時輪流擲骰決定抽籤顏色，抽出時猴子隨之跌下，最後結算每個人手中的猴子，數量最少的玩家獲勝！遊戲講求手眼協調，不讓猴子掉下去就是致勝關鍵。

小白海盜桶 好玩度︰★★★★

《魔雪奇緣2》大破票房紀錄，戲內雪人小白人見人愛，這款遊戲以佢做主角，玩時先把他插入機關桶子內，然後輪流插入冰劍，過程中小白會突然彈起嚇大家一跳，之後便可進行大懲罰，玩法簡單又刺激！

凌空猜猜畫 好玩度︰★★★★★

Pictionary Air，經典派對遊戲「猜猜畫畫」的變奏版，玩家拿着特製電子筆在空氣中繪畫，隊友再透過專用App在智能裝置上觀看，由於是凌空繪畫，因此比傳統玩法更考想像力及默契！遊戲支援AirPlay或Chromecast，把畫像投射到大電視，可以更多人一齊玩。

變音大聲公 好玩度︰★★

向着收音咪說話，大聲公便會即時輸出成各種稀奇古怪的聲音，包括：怪物、巨人、外星人、機械人、妖精等等，變聲打畀朋友講聖誕快樂，睇吓對方又估唔估到係邊個！