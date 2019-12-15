順Phone快遞︰FB Messenger　新增星戰特效勁好玩

電影《星球大戰：天行者崛起》就嚟上映，全世界都來湊熱鬧，當中包括Facebook，日前便宣布與Disney合作開發一系列Messenger專用的聊天用工具，包括AR特效、貼圖、顏色背景等，讓大家投入原力世界。

星戰貼圖共21款，按貼圖欄再按「+」就搵到，R2-D2、C-3PO、白兵及朱兒等人物全部變成Q版公仔，相當有趣。顏色背景則只要點選對象人名，再選「色彩」就揀到，選擇後對話記錄會變成星空背景。最有趣的是AR特效，可在自拍時選擇三款濾鏡的其中之一，例如變成X-Wing機師、進入光速隧道之中，又或選擇光明或黑暗面等，特效還可在視像通話時使用，方便星戰迷傾偈時扮鬼扮馬！

《星球大戰》Messenger 期間限定特效即日起有得玩，香港地區亦已開放。

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