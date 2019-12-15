【決性11點】你們的愛情欠了甚麼？

不少人都希望和伴侶的愛情能天長地久，雖然讓愛情保鮮是當中最重要的一環，但彼此身體健康，無病無痛才能讓你們一直愛下去，否則其中一方早早離開，剩下的另一半豈不是要孤獨終老？為了維持健康，養生便變得很重要，而多吃蔬果少吃肉，正正是健康養生之道，假如要你每天為伴侶準備有益蔬果，以下哪款會是你的最常選擇呢？

A.車厘茄

B.蜜柑

C.西瓜

D.士多啤梨

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答案分析

A.謙讓的空間

在愛情裏不要太計較得失，你和他的愛情最需要的是謙讓。不選大番茄而選擇車厘茄，正是給予愛情的謙讓空間，細細粒你一啖、我一啖，分享美味，分享快樂。

B.忍受和體

兩個人在一起，摩擦吵架少不免，要懂得理解體諒，才能讓彼此的愛情更持久。愛情不需要爭勝負，意見分歧時退一步，可以減少摩擦，也讓對方感受到你的體貼。

C.耐性和關心

西瓜不能直接咬，要食西瓜，首先需要切開去皮，尤其是幫對方準備，通常會再切開一粒粒方便進食。願意花時間為對方做這點小事，其實也希望對方能這樣為自己。

D.品味的提升

你對情人最不滿的地方，可能是他的品味。有些人對生活沒要求，對食和外表裝扮的要求也求求其其，若遇上完美主義的另一半，少不免會為此而心生不滿。