【兒樂事】有「輸」有「贏」才會成長

踏入12月，很多直資及私立小學已經陸續公布取錄結果。亦有一些學校才開始進入面見家長階段，很多家長都問我對一些問題的見解。例如有一間學校問了家長一條好有趣的問題：「如果你小朋友只想贏不願意輸，你會怎樣辦？」這條問題令我想起一部以賽車為題材的日本青年漫畫《頭文字D》。

【用「輸」教導兒子】

故事主角拓海是一位高中生，他對汽車機械一些概念都沒有。拓海的爸爸文太昔日是一位專業賽車手。自從拓海開始有駕駛執照，文太便要求兒子每天都要在破曉時分用一部平平無奇的汽車運送豆腐給客人，並用不同方法去訓練拓海的駕駛技術；拓海因而擁有豐富的山路駕駛經驗。

當區內的賽車手發現了拓海這一個山路高手之後，便開始逐一向拓海下戰書。在故事的第一部，拓海的對手不論技術及裝備都是一面倒勝過拓海，但是拓海仍能保持不敗之身。去到故事第二部，拓海遇到一個非常強悍的對手，文太的朋友問文太今次拓海遇上勁敵，有沒有打算加強汽車的裝備。原來文太一早已經預備了一副職業賽車級數引擎給座駕。當文太朋友問何時會換引擎，文太說換引擎對拓海是一種浪費，所以文太有一個換引擎條件，就是要拓海輸了比賽。只要拓海出盡全力仍然贏不了對手，他便知道引擎增加馬力的重要性。而不斷的贏，拓海便會不懂得裝備的重要。

拓海出盡全力去比賽，但是比賽途中引擎負荷不了，最後拓海輸了這場比賽，之後文太亦換了引擎。在現實上，又有多少家長能夠做到故事中爸爸利用「輸」去教導兒子？

【面試設競賽遊戲環節】

近年有很多面試內容都會有競賽遊戲環節，目的是要觀察孩子是否尊重「勝不驕，敗不餒」的體育精神。輸的一方是否會亂發脾氣？贏的一方會否展示了驕傲的態度？勝利者是否要不留餘地的要自己全贏？這些都是不可取的。學校亦普遍地多聽取家長對子女在學業及日常生活上「成敗」的取態。人生有低谷及失敗是無可避免的，家長如果只是懂得去裝備子女去不斷「贏」，而沒有去教導怎樣去面對「輸」，他們將來的解難能力相對較低，遇到不如意的事情亦會知怎樣去面對，有時候後果可以難以想像。

所以我時常鼓勵家長，教好小朋友，便要預備小朋友懂得去「輸」。當輸了的時候，例如學校成績不好或參加比賽拿不到好成績，家長應該陪伴孩子一起檢討「輸」的過程及當中的過失，並探討勝利的那位為何獲得勝利。有「輸」有「贏」，孩子才會成長，將來的人生亦才會圓滿。

你又是否能夠做到現實中的文太呢？

Profile

伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監