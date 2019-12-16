東沖有料到：不會再訪的咖啡店

我在泰國每天的生活不外乎採訪、採訪再採訪，這些年來都走訪了很多酒店、餐廳、Cafe及Spa等等，有時卻無可避免地碰上尷尬場面——日前便去了一間稱得上是隱世的咖啡店，設位民居樓上的泳池旁邊，到訪前看到店舖的相片覺得不錯，但去到了大廈樓下的大門卻好像不太OK，最後還是登上店舖一看，當堂心裏喊了一句Oh My God！店舖內竟然全是女性顧客，座上客全是當地少女及中年女性（我未到訪時連一位男生也沒有），店舖成了她們打卡拍照的勝地。她們愛上的除了是簡約有型的室內設計外，富心思兼價錢相宜的糕點也是一大因素，不過據講負責賣餅的是一位美少年，他更成了少女顧客的追求對象，難怪顧客清一色是女性。

自問不是美少年，年紀也不年輕，到訪這間店舖感覺也真有點尷尬，加上我在採訪時不乏做一些裝可愛的表情及動作，在一班女生旁就更顯得難為情。不過要數當中經典，莫過於有一次在東京的動漫主題咖啡店內，店內顧客全是一對對的情侶，只得我一支公在賣萌自拍自食，令旁邊的日本人不禁竊竊私語兼取笑，真的超不好意思。但為了娛樂大家，給大家帶來更多資訊，我也不介意當這個小丑！據我所知，這間泰國咖啡店暫時並沒有旅客幫襯，都是本地人光顧，但見報後會否改變它的命運呢？我就不得而知了。但好肯定的是，你不會再看見我在這店出現，因為尷尬一次就夠皮了。

胡慧沖