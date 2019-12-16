拼布工藝展覽香港站　入手限定米奇丹寧單品

由設計師津吉學（Gaku Tsuyoshi）所帶領的日本丹寧服飾品牌FDMTL（Fundamental Agreement Luxury），最擅長採用丹寧、藍染及拼接技藝去打造出充滿日式傳統風格的潮流服飾，於潮流界早已具相當名氣。不久前，FDMTL先與《Toy Story 4》打造過大人細路都一樣咁鍾意的聯名系列，今次品牌特別將《FDMTL Boro Replica & Denim》拼布工藝展覽香港站帶到銅鑼灣Fashion Walk展出，除了展示一系列珍貴的拼接及襤褸展品之外，更特別於展覽期間（即日至2020年1月2日）推出Mickey Collection by FDMTL聯名系列，多款印上不同Mickey Mouse圖案的Print Tee、Tote Bag及Bandana均於Fashion Walk作全球獨家發售，當中更包括津吉學為是次活動特別設計的30cm限量版丹寧拼布公仔，成隻Mickey Mouse都用上FDMTL的拼接丹寧布打造，極具收藏價值。

Interview with 吉津學

隨着《FDMTL Boro Replica & Denim》拼布工藝展覽香港站於銅鑼灣Fashion Walk舉行，FDMTL主理人吉津學除了為展覽帶來一系列拼接及襤褸展品於場內展出之外，他本人亦親自來港參與活動，本報當然要把握機會同呢位日本丹寧界紅人淺談，了解FDMTL以至日本藍染文化的發展。

Q：會怎樣去形容FDMTL的品牌風格？

A：品牌風格主要圍繞藍染設計、拼接剪裁及圖案，希望大家穿上FDMTL的服飾後會愈着愈喜歡。

Q：對比其他風格類似的日本丹寧服品牌有甚麼優勝之處？

A：最特別的地方應該是FDMTL並無設計上的規範，會推出好多不同類型的產品，服裝以外都會有推出袋款、鞋款、玩具甚至家具，希望品牌可以多元化去發展。

Q：對於近年持續大熱的藍染（Indigo）及襤褸（Boro）潮流有甚麼見解？

A：好開心大家關注藍染及襤褸文化，因為自己一直在創作此類型單品，同時亦好高興可以與好多不同品牌合作，將相關工藝結合到不同產品設計之上，可以多元化地發展下去。

Q：日本及美國丹寧文化及服飾設計上有甚麼差異？

A：雖然丹寧文化發源自美國，但去到日本就有點點改變，兩者主要分別在於美式丹寧服飾設計會相對較為Raw一點，而日式丹寧服飾設計則比較着重細節，表面看好像好Raw的設計其實當中包含好多細節上的處理。

Q：品牌成立至今一直有頗多的聯名單品推出，你是以甚麼準則去挑選合作的品牌？

A：我會揀選一些自己本身熟悉，有使用過而且喜歡的品牌去合作，當中不少都是自己80年代至90年代好嚮往的品牌。

Q：你是怎樣去定下每季的創作方向？

A：對於丹寧及藍染的服飾設計例如牛仔褲款我都會盡量去試穿，親身感受穿上後的效果，認為完美後先會正式確認設計，推出市場供選購。另外有關拼接及襤褸的單品設計，我不希望單純重複舊有的設計元素，會採用新的剪裁輪廓及表現方式，如為服飾加入防水功能，從而將傳統設計與嶄新技術結合。