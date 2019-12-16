三界五行：金牛星座　含金十足

金牛座對金錢有奇特的理念，一方面是「守財奴」；另一方面，是一個享樂主義者。（互聯網）

金牛座含金量十足，在現實生活中，香港最大面額的鈔票，俗稱金牛。金融市場，無論股市、基金、外幣、期貨、地產，升市都叫做牛市。

金牛座位於星座十二宮的第二宮，主管金錢，守護星球是金星。不過金牛座對於金錢又有奇特的理念，一方面是「守財奴」，把金錢看得非常重要，固定資產、大金額的存款、投資，都非常着緊，不會輕舉妄動，不容易受騙；但另一方面，卻又是一個享樂主義者，花在自己身上的錢，比較豪爽，可以這樣說，這個星座的人，既懂得賺錢，也懂得花錢，如果與金牛座的人結為夫婦，很可能又愛又恨，愛其能賺錢，恨其太吝嗇。

金牛座有牛脾氣，性格固執，保守，不容易妥協，不輕易改變主意，如果能夠擇善固執，堅持原則，不忘初心，那就大有作為，但如果青少年求學階段打的基礎差，出社會做事缺乏競爭本領，溝通、變通的能力不足，就難有作為。

2020年，金星逆行，金星大概每隔18個月就會逆行一次，每次約45天（請不要憂天，並非真的反方向而行，只是視覺效果而已），今年金星逆行，對雙子座影響最大，金牛座和天秤座次之。另外，金牛座受土星影響，變得更加保守，但未必是壞事，因為對自己言行負責，一切謀而後動，令這個星座的女人，收斂鋒芒，矜持優雅，讓異性難以捉摸，更具魅力。（明續）

方向宇