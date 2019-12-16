3物料機殼　造工超細緻

採用了3種物料來製造機殼，分別是黑曜石、鈦金屬，及Sterling Silver(925銀)。（方偉堅攝）

美國SPEAR Labs首推發燒級的入耳式耳機Triton 1，為了提升外殼的堅硬度，採用了3種物料來製造機殼，分別是黑曜石、鈦金屬，及Sterling Silver(925銀)。耳機面板以黑曜石製作，經過人手打磨，面板光滑亮麗，更精細地刻畫出SPEAR Labs標誌，再在上面鑄入925銀，非常耀眼奪目。而耳機中間的環狀層就以鈦金屬製造，為了得到全世界最優質的鈦金屬，廠方購入退役的隱形戰機，再取用其鈦金屬外殼，重新溶解鑄造，製作成外殼的中間層，讓耳機發揮乾淨清晰。

為確保每隻耳機的出品都達致完美，廠方不會作倒模式的大批量生產，反而是物料、單元都是少量採購，經人手檢驗，並於美國廠房由經驗技師製作。單元方面，採用了3種不同的單元，包括一組10mm全頻動圈單元、一組ACT Magneto-Static 靜磁單元，及中頻雙動鐵單元，能發揮出極為高密度的音色，低音更是結實而有力。

換線插頭選用Pentaconn Ear規格，比起普遍耳機的MMCX更穩固耐用，傳導性能更出色，隨機附設的耳機線為8芯鍍銀OFC無氧銅線，經過長時間調配，令音色更為平衡自然，原裝線已是Pentaconn 5-pin 4.4mm平衡版本，方便用家直接配合高階DAP使用。此外，隨機附設有名貴木盒包裝，更附上一本仿皮面相冊，以圖片介紹Triton 1的誕生過程，相當精緻。