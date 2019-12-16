萬八呎「橙色森林」　潮人銷金窩

當坊間主打歐美日韓時裝的Select Shop多如繁星之時，單靠引入三幾個人氣品牌確實難以立足，要為顧客帶來耳目一新的購物體驗，必須來一次大蛻變。自1988年起家的I.T，多年來一直為時裝迷網羅全球各地最新最潮時裝品牌，而旗下i.t亦擴納美妝護膚、特色家品及餐飲美食到店內，務求為顧客提供最全面的品味享受。2017年，i.t blue block就以平地一聲雷姿態為本地潮人帶來全新的時尚空間概念，打響頭炮後，佔地面積達1萬8千多平方呎的i.t orange forest亦正式於本月登陸尖沙咀THE ONE二樓全層，整間店舖以橙色去貫穿，靈感正是運動場上充滿活力的橙調，並將戶外及運動元素融入到這個鬧市中的森林，以不同主題的裝潢為大家呈現全新的購物氛圍。

i.t orange forest店內劃分成多個不同區域，當中包括：街頭時裝、潮流飲食、藝術玩具、休閒鞋履、潮流配飾及戶外用品，每個獨立區域有各自的裝潢及燈光，同時區域之間亦互相緊扣，好讓走進這個「橙色森林」的你可以一站一站連貫地去發掘各式各樣時尚單品。店內除了有齊大家熟悉的BABY MILO STORE、BEAMS BOY、BURTON、Snow Peak、STYLENANDA及The North Face等等獨立專區之外，新店亦有將包括：法國鞋履品牌SHOES 53045、韓國街頭品牌thisisneverthat及日本山系品牌WILDTHINGS等多個人氣服裝及鞋履品牌引進店內。

此外，日本柚子鹽拉麵店AFURI（一月中開業）及澳洲咖啡店Deus Cafe（由澳洲機車及滑浪品牌Deus Ex Machina主理）亦首度於i.t orange forest登陸，等你可以坐低「叉電」，食碗拉麵、飲杯咖啡再慢慢血拼。