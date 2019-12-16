星球大戰冷知識　本來由猴子扮演尤達

星球大戰(STAR WARS)九部曲的最終章《星球大戰：天行者崛起》，將於12月18日起開始在港上映，相信不少星戰迷都超級期望，星球大戰系列由77年的《曙光乍現》起至今已有42年歷史，可以說是伴着不少科幻電影迷成長，不如就等大家睇《天行者崛起》前，讓小記分享一些星戰冷知識吧。

【冷知識一：本來由猴子扮演尤達】

最近星戰迷睇最新美劇《曼達洛人》見到尤達BB出現，都激讚超級可愛，但原來George Lucas當初拍《帝國反擊戰》時，是想過用一隻戴着面具的猴子來扮演尤達的，幸好此計劃沒有發生，最後用了人偶來扮演尤達，之後亦出現過全CG尤達，但不少粉絲都覺得還是人偶尤達最有味道。

【冷知識二：星戰參考了黑澤明電影】

星戰之父George Lucas本身很欣賞日本導演黑澤明，所以當他在77年創作首套星戰《曙光乍現》時，就參考了黑澤明的經典電影《武士勤王記》，Jedi以光劍為武器，亦是參考了日本武士。

【冷知識三；黑武士是黑人？】

要數星戰系列中最人氣角色，黑武士(Darth Vader)肯定榜上有名，原來當初為黑武士配音的是一位黑人演員，他叫James Earl Jones，曾提名奧斯卡男主角，由於聲音夠磁性，所以被指名聲演黑武士，而他在《帝國反擊戰》那句「I am your father」，是電影史上最著名，及被人惡搞得最多的對白之一。