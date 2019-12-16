開箱男：Redmi Note 8T　新一代長輩機

想平平哋為長輩們升級至智能手機，紅米手機一向係好選擇。而最近紅米（Redmi）繼10月推出Note 8 Pro之後，屬同系列、定位更平的Note 8T亦正式登場。Note 8T最平千二蚊有找，先符合長輩機的平價首要條件。究竟其他功能、硬件又得唔得呢？就等開箱男為大家揭曉！

新機外形、功能基本上與Note 8相同，雖然屬千零蚊的平價機，但機身前後均用上Gorilla Glass 5強化玻璃，手感紮實。加上6.3吋水滴形屏幕以及超高的屏幕佔機面比例，外形唔會比旗艦機輸蝕。配色就有白、藍及灰3色，開箱為月影灰，低調得來又唔算太悶。新機機面不設任何實體鍵，而機背就備有指紋辨識器，同時亦支援人臉解鎖。

Note 8T另一吸引之處就係拍攝功能，後置4鏡頭，包括4,800萬像素超清主攝、800萬像素FOV 120度超廣角、200萬像素超微距以及200萬像素景深相機。實際試拍，成像質素唔算好突出，勝在拍攝遠近景都好方便，而且200萬像素超微距鏡頭仲可以影下物件特寫，實用性唔錯。

硬件開箱男就覺得係超值，採用Qualcomm Snapdragon 665處理器，行貨分兩個版本，分別是3GB RAM、32GB ROM，一般睇片煲劇再玩下小遊戲都一定夠用。嫌效能唔夠強，亦額外加多200蚊就可以升級至4GB RAM、64GB ROM，仍然都係千四蚊有找。此外，新機不但設有3卡槽設計，同時內置4,000mAh，並支援18W快充，跟機亦附送18W變壓器。

好多平價機都不設NFC，更有唔少用家因而卻步。今次平價機Note 8T就罕有地加入NFC功能，用家可以使用Google Pay手機付款、查閱八達通餘額又或者Android Beam傳輸檔案，夠晒方便。

規格表：

制式：GSM、WCDMA、LTE

屏幕：6.3吋（解像度2,340×1,080）

處理器：Qualcomm Snapdragon 665

記憶體：3GB RAM/32GB ROM、4GB RAM/64GB ROM

鏡頭：4800萬像素主攝、800萬像素超廣角、200萬像素微距、200萬像素景深（後置）；1,300萬像素（前置）

電池容量：4,000mAh

體積：161.44×75.4×8.6mm

重量：199.2g