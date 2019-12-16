走進荃灣Donki　發現六大趣味小玩意

日本「驚安之殿堂」幾乎是旅客的必到之地，每次進去都能讓荷包大出血，一袋一袋的戰利品滿載而歸，生怕自己買漏甚麼東西。但現在要去Donki 不用跑到日本這麼遠了，繼尖沙咀門店之後第二間門店在12月12日正式在荃灣開幕了，店舖佔地2,479平方米，是上一間門店的兩倍之多，不知道購物狂們能不能受的住如此近的誘惑呢。

這裏有各種各樣五花八門的小玩意，其中這六件小東西就甚是有趣，讓我們一起來看一下吧。

【不用操作的香薰蠟燭】

很多人都會擺放香薰蠟燭為自己所在的空間增添一些香氣，但用點火的蠟燭怕一個不小心點着了其他東西，用電的香薰就算不耗電也要定時地加精油。但用這款擴香膏就不一樣了，只需要打開放着就可以讓周邊變得香噴噴，實用又美觀。

【超迷你清潔面膜】

你有見過只有小嬰兒巴掌大的面膜嗎？這裏就有一款，當然它其實不是面膜而是卸妝泡沫，小小的一片遇水化成泡沫，剛好清潔一張臉，方便攜帶。

【超大塊鱈魚棒】

吃貨看過來，小小的一塊鱈魚片常常覺得不夠吃？那半個人高的鱈魚棒吃起來夠爽嗎？一邊看電視一邊啃，多幸福呀。

【狗狗紙巾盒】

遠遠的看上去是一隻狗狗公仔，近近的看上去是有點逼真的狗狗公仔。你以為人家只是一隻普通的狗狗公仔嗎？不是的，它還是一個紙巾盒，卡哇伊呢。

【超迷你相機】

不是以為它只是偽裝成一塊芝士的相機吊飾，其實它是一部貨真價實的相機，是可以拍照的。從此再也不能嫌棄相機重了，人家也可以很輕便。

【達摩橡皮擦】

達摩是日本著名的守護神，也是很多人會買的手信。畫了一隻眼睛的達摩是已經許好願的，不同的顏色代表不同方面，不知這一套達摩橡皮擦有沒有同樣的功效呢？

這些只是很少的一部分，更多的只有你們自己去探索了，找個時間去走一走嗎？