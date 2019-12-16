Discovery Sport P200 R-DYN SE　效能更出色

英倫豪華汽車品牌Land Rover，繼早前先後引進追加Plug-in Hybrid插電式混能的Range Rover和Mild-Hybrid油電混能系統的Range Rover Evoque ，最近輪到配上Mild-Hybrid油電混能系統的Discovery Sport登場。

新輸港的Discovery Sport跟第二代Range Rover Evoque一樣，建基於專為電動化動力系統而生的Premium Transverse Architecture（PTA）模組化平台，車架剛性比上一代增加13%，無論是駕駛操控性和乘坐舒適性均有所提升。並首次配備加入自動感應模式的旗艦級第二代全地形反應系統（Terrain Response 2），能因應不同路況自動調節扭力輸出，加上涉水深度達600mm，輕鬆駕馭任何地形。

由2.0L Ingenium直四渦輪增壓引擎與48V Mild-Hybrid組成的油電混合動力系統，最大馬力200PS，320Nm峰值扭力可於引擎轉速低至1,250rpm全數釋出，並一直維持至4,500rpm。該Mild-Hybrid混合動力系統，能透過安裝在引擎上的BiSG發電機回收制動能量，並儲存在底盤下的48V電池內。每次起步時，所存的能量可輔助引擎加速，當踩下制動腳踏且車速低於17km/h，引擎會自動停止運作，減低燃油消耗。加上車載備有Driveline Disconnect智能分離式傳動設定的Efficient Driveline智能四輪驅動系統，能在少於500毫秒內按實際需要將傳輸動力於二輪或四輪之間切換，以達到節能效果。據廠方公布的平均耗油量僅9.9L/100km（WLTP）。

規格表

車型：五門七座位Mild-Hybrid混能SUV

引擎：直四Turbo

容積：1,997c.c.

最大馬力：200ps/5,500rpm

最大扭力：320Nm/1,250~4,500rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動；九前速自動波附加減功能

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

平均耗油量：9.9L/100km （WLTP）

車身體積：4,597×2,173×1,727mm（長×闊×高）