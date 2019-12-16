【深夜字聊】衰佬忘記第一次

唔知大家仲記唔記得第一次同老婆或女友親熱係點嘅呢？當中嘅回憶可能係緊張，亦可能係充滿尷尬，之但係點樣都好，若然老婆或女友問題時，千祈唔好話唔記得呀！早前有女網民就為呢件事而嬲到喺網上勁數佢老公，佢話：「我哋本嚟係同事嚟，而嗰陣我哋都幾細個，收入又少，仲要瞞住屋企人拍拖。有晚我哋因為打風返唔到屋企，結果我哋就喺酒店住同埋發生第一次。雖然蝦碌唔少，但呢段回憶至今我仲記得好清楚。點知尋晚問個衰佬，仲記唔記得呢件事時，佢竟然諗咗好耐都諗唔到，仲亂咁噏咗度蜜月嗰晚嘅事填氹！最嬲係佢知我唔高興，佢仲話都唔知點解我咁解懷呢啲小事，仲話我斤斤計較！豈有此理，呢啲唔係小事呀！同埋大家話我係咪計較嘞！」

網友神回應：

大威：唉，女人就係咁麻煩，第一次去街，第一次生日，第一次旅遊⋯⋯人生咁多第一次叫人點記得晒呀？你就咪虐待你個男人啪。

明腸：即係咁，唔好話我男人幫住男人，其實呢啲事又未必真係記得到。你應該慶幸佢起碼仲記得度蜜月嗰晚，好過噏咗同第二個女人嘅第一次，咁你仲嬲呀！

兔女：我就唔認同要咁易原諒佢喎，第一次咁重要嘅事點可能唔記得，唔記得即係唔將對方擺喺心，唔擺喺心即係唔愛佢啦！唔愛嘅話，呢啲男人仲要嚟做乜。

妙絲：大家冷靜啲，佢可能係一時記唔起啫，你不如試吓畀啲提示佢，又或者問佢最記得同你一齊嘅回憶係啲乜，其實意義都係一樣。或者第一次嗰晚，對佢嚟講真係不堪回首呢？哈⋯⋯