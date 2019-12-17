香港估估吓：真係有環迴高架單車徑！

早前「牛下女車神」李慧詩(Sarah)在「2019-2020世界盃場地單車賽-香港站」出戰，主場之利，Sarah當然大受粉絲追捧，雖最終只得第5名，仍無損其受歡迎程度。說到這位女車神，自然想到她努力練習的樣子，事實上踩單車可說是家長最想子女學習的技能之一，不過說到本市的硬件配套，好像永遠「總差一點點」，但一個供「車手」們破風馳騁的公園，本市還是有所提供，說的是蒲崗村道公園。

蒲崗村道公園坐擁長約1公里、闊約6米，依山而建的環迴高架單車徑，使用者不限年齡，不過必須佩戴頭盔，並只供兩輪單車使用，輔助轆係咁計呀！此外，公園同時建有BMX單車場，內設三個坡度不一、難度不同的碗形及半管道形場地，聽落好美滿，但曾有專業BMX單車手試場後表示場地危機處處，說不上完善，而場地畢竟是為專業單車手而設，自問新手就不要「上路」，但凡使用者都必須年滿8歲及具備一定技術，更要通過評核才可使用。咁點呀？是不是要趕絕小朋友、初學者和新手呀？唔係，公園內另設適合初學者使用、地勢平坦的單車園地，非常適合各位輕輕鬆鬆，享受踩單車時光。

大家是不是好想出發去踩單車？不過無「私家車」啊！唔怕，大家除了可自攜單車及頭盔入場，公園內還提供租單車服務，去到就玩，玩完就走，太方便！

地址：九龍鑽石山蒲崗村道140號

交通：鑽石山港鐵站轉乘綠色小巴19、19M、33A或33M