Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」，優雅詩意以鑽石永恆閃爍美態綻放，撰寫女性最具韻味及個性的詩。（客戶提供）

【營業資訊】Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」 優雅詩意 綻放女性韻味

美態的展現方式林林總總，當中以詩最為優雅且最能反映我們的獨特內在。中國古代詩人會以扇盛戴詩的意境，讓其以最初始的美態恆久流傳。雖然現今題詩於扇的風潮不再，但詩的韻味已不侷限在扇上綻放。Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」重新演繹珠寶與藝術之間的關係，以宮扇為主要形態，結合Peonia Diamond彼愛麗鑽石獨家「牡丹花88瓣切割法」的璀璨鑽石，撰寫出屬於女性最具韻味及個性的詩。

Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」糅合現代珠寶設計，以獨家專利「牡丹花88瓣切割法」切割成眩目鑽石，融入高雅的宮扇設計，不止極具詩意，更重新描畫女性優美典雅的韻味，定義新的珠寶配飾風潮。

Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」鑽石飾品

Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」設計靈感來自盛載詩意的宮扇，工匠以細緻工藝打造圓潤線條的精緻感，襯托女性溫柔美態。

全新鑽石飾品彷彿一把鏤空的宮扇，刻畫了扇最獨特的形狀。扇面上有多顆鑽石不規則地排列，猶如扇上絕美的畫作，增添了扇的生命力。省卻繁複線條，鏤空設計為首飾增添了通透感，讓詩意從中穿透散發，既時尚又有韻味。這款設計無論在簡約或優雅打扮中都能被清晰展現，如同富有個性的女生，總是明艷動人。首飾飾包括項鏈、吊墜、手鏈及耳環，絕對是日常配襯衣裳的不二之選！

另外一款設計則像一把圓潤立體的扇，同樣鑲有彼愛麗鑽石，散發濃濃高貴魅力。首飾包含吊墜、耳釘及耳環，三款都特意配上恍如扇穗的流蘇設計，使飾品更有線條美，延展詩韻境象，讓人對詩意意猶未盡。配搭衣裳時，此款設計更能盡顯女性優雅美態，適合婉約高貴的裝扮，讓女性展現溫柔的同時，不失獨特個性美。

首飾均配以Peonia Diamond彼愛麗鑽石獨家專利「牡丹花88瓣切割法」而成的鑽石，擁有最大的對稱性，從鑽石中心可以看到精緻牡丹花瓣的迷人眩目光彩。每一件Peonia Diamond彼愛麗鑽石「韻系列」的首飾都散發璀璨的鑽石光彩，為女性譜出最醉人心弦的個性詩句。

關於Peonia Diamond彼愛麗鑽石

Peonia Diamond彼愛麗鑽石於美國創立，擁有首創獨家專利切割技術 -「牡丹花88瓣切割法」，以精心設計的切割面組合，增加鑽石的光亮度、火彩及閃光，完美呈現皇室之花「牡丹」的瑰麗形態。

牡丹雅逸脫俗，風姿多變，它象徵愛情、富貴榮華及幸福圓滿。自唐代以來已得皇侯貴胄專寵，更受皇家法例保護，地位超然。而Peonia Diamond彼愛麗鑽石的創作理念，是演繹牡丹最耀眼的魅力，將璀璨永留在鑽石當中，象徵不變濃情、不渝的愛。

Peonia Diamond彼愛麗鑽石，好比瑰麗奪目的牡丹，瀰漫相聚的愉悅。絢麗盛放的一刻，驚世絕色，散發著由衷的熱情與浪漫氣韻。每顆彼愛麗鑽石的切割複雜有致，至臻光芒耀目綻放。88個琢面和諧緊扣，漸次揭開寵愛與被愛間之絲絲情意，完美呈現愛的璀璨。

Peonia Diamond彼愛麗鑽石銷售點：

Peonia Diamond彼愛麗鑽石專門店

太子珠寶鐘錶

Just Gold鎮金店