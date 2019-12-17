澳門輕軌逐站數（東亞運站）

由氹仔碼頭出發，澳門輕軌的第三個站就是東亞運站。可能你會話，我去澳門又唔係參加比賽，點解要嚟呢個站呀？咁你就錯啦，因為路氹城上多家酒店，都毗鄰此站，包括集多間酒店於一身的金沙城中心。

保齡球中心 齊齊碌餐飽

東亞運站附近有不少體育設施，相信大家最大機會享用到的，就是開放給公眾使用的保齡球中心。保齡球中心2005 年 10 月落成啟用，佔地面積 5,830 平方米，是現時澳門最新穎、設備最先進的保齡球場，也是澳門唯一設有24條並達至國際標準的保齡球場地，此外，這裏也設有壁球場、乒乓球區及運動體驗區等。

地址：路氹體育館大馬路

主題樂園 鬥智鬥力

位於路氹金光大道的金沙城中心，近年加入很多新元素，包括去年6月落成的第四期發展項目，帶來額外10萬平方呎的零售空間，並增添超過25間店舖，包括潮人鍾愛的Apple Store。此外，金沙城中心更設有全澳首個由玩家主導的實況角色分遊戲Planet J冒險王國，讓家長可與不同年齡的小朋友一同體驗。樂園面積超過10萬平方呎，分別由80固不同的主題園區組成，擁有超過200種互動遊戲裝置。透過隨身配備的「魔導卷」電子裝置，挑選出不同任務給大家，玩法以考驗玩家的智力和身體協調力為主，當中的皇家紀念公園更設有AR擴增實境遊戲裝置，可讓玩家與朋友聯手擊退魔龍，相當刺激好玩。

澳門金沙城中心

地址：澳門氹仔望德聖母灣大馬路

網址：hk.sandscotaicentral.com

Planet J冒險王國

網址：www.planetj.com

名廚出手 滋味葡菜

想享受特色滋味話，去年開業的希雅度葡國餐廳讓人喜出望外。由葡萄牙星級名廚合作主理，以休閒高級餐飲概念，結合現代創新風格，選用最優質及新鮮的時令食材，加以精心準備，讓美饌呈現於典雅的擺盤上，配以葡萄牙佳釀和周到的服務，營造典雅醉人氛圍。餐廳行政總廚 Henrique 作為葡萄牙廚藝界中的領軍人物，從開業前就親力親為，領導設計團隊有關廚房和餐廳概念及菜單創作等事宜。招牌菜包括炙燒金槍魚片配醃製蔬菜和番茄韃靼醬，葡式馬介休伴慢煮蛋黃及洋葱醬，烤南瓜湯配椰子奶油、蝦和杏仁，燉煮大蝦配甜薯泥和檸檬草及姜片，24 小時慢煮乳豬配甜薯泥等，令人大飽口福。

希雅度葡國餐廳

地址： 澳門金沙城中心2樓店舖 2206