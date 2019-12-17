睇戲前必入手　《星戰9》限量聯乘妝品　

《星球大戰9：天行者崛起》上映在即，一眾星戰迷都無比興奮，除了早早上網買定戲票，準備於首映日先睹為快外，對周邊商品亦有殺錯冇放過。不過有別一般男星戰迷，好多女粉絲都唔會高調地將印有星戰圖案的衫褲鞋襪着上身，亦甚少儲星戰玩具。有見及此，國際知名彩妝大師Pat McGrath在電影上映前，與Star Wars攜手推出「Pat McGrath Labs x Star Wars聯名彩妝系列」，好讓她們可以透過扮靚湊一湊Star Wars熱潮。

Pat McGrath推出的彩妝產品一直大獲用家好評，尤其品牌的眼線液更是長期斷貨。今次與星戰合作推出唇膏和眼影Palette，不但色調奢華，就連包裝盒上的細節設計亦相當用心，統統加入星戰元素。難怪率先登場的多款6色眼影甫推出已被搶購一空。不過粉絲不妨鎖定目標入手4款Lip Fetish唇膏、MOTHERSHIP IV DECADENCE十色眼影組合及THE GILDED DECADENCE KIT十色眼影加唇膏套裝。Lip Fetish系列的包裝主要以R2-D2、C-3PO及Sith Trooper等受歡迎角色為靈感，而眼影盤則大量注入閃爍華麗調，實用之餘亦頗具節日氣氛，相當吸引，就算不是星戰迷也會被這一波妝品迷倒。系列目前只得英國有售，有興趣的話可上Pat McGrath Labs網站搶購。