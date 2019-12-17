三界五行：雖有波幅　最終有福

2020年1月份，金牛座工作比較順利，喜歡用自己勤勞的收穫獎勵自己，衣食住行的花費都很疏爽，這是因為守護的金星以較佳相位眷顧，賺錢與花錢兩不誤。更可喜的是，愛情運也很好，對方的真情與你豐盛的物質生活並沒有任何關係，只是兩情相悅，心靈互通。這良好氛圍將延續到2月中，在火星影響下，變得心浮氣躁，人際關係轉差，如果不加以抑制，難免為愛情帶來負面影響，這段日子，有一樣比金錢更值錢的東西，就是沉默，沉默是金，須知你的囉嗦，對方並不會當唱歌，因為與早前的熱情相比，難免有冷落的感覺。不過，你不會感到無聊，土星在今年大部分時間都在事業宮逗留，專注學習與工作，便能發現自己的存在價值。

3至5月，工作並不輕鬆，難題不難解決，但需要超時工作，這時候，必須注意休息，動態休息比靜態休息更有益。6月份，財運相當好，寫意的物質生活有效療養心力的疲勞。改善居住環境的開支，你應付自如。更重要的是，家庭運開始下滑，你用實際行動證明自己愛這個家，為家出錢出力，在7、8月，就可以大大降低你與家人的誤解。

9月是轉捩點，木星提升你的情商，不把金錢當主要考慮，工作與生活同樂在其中，另一半對你另眼相看。10月、11月，即使土星與冥王星帶來一些波動，但人際關係改善了，你可以專注工作，無後顧之憂。12月，不輸在起跑線上的你，無驚無險就到了終點。

方向宇