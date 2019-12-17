脊字筆提：天冷出現落枕　感頸痛、頭痛、手麻痹

來到一年之末，終有寒冷的感覺，近期求診的落枕個案有上升趨勢，原因是天氣凍，大家睡覺時會將身體捲縮，肌肉收緊，因而第二朝醒來容易頸痛僵硬，以下落枕個案因為沒有適當求醫，引致頸痛惡化。

這位三十歲男患者某朝醒來感覺頸痛，頭部不能轉動，這是落枕徵狀；他還感到頭痛及手麻痹，可是並無即時求助脊醫，在同事介紹下去了公司附近的一座住宅樓宇找神醫。

被男患者形容為神醫的伯伯，摸摸他頸部指出有骨刺，安排了去照X光；檢驗報告顯示頸椎的確出現骨刺，於是他把X光片拿給神醫看，神醫說共有17支骨刺，建議要做17次療程以拔除，隨即使用拔罐治療，並大力捽他的頸部，然後把山草藥熱敷在患處，叮囑要敷足八小時，再開出藥粉給他服用。敷完山草藥後，他發覺頸部皮膚嚴重敏感，並且有瘀痕，頸痛非常，那些本來要用熱水沖服的藥粉，也不敢飲用，家人提議他求助脊醫。

他來到診所，表示工作需要長期對電腦，經常肩頸痠痛；檢查後發現他有頸關節功能性問題，頸椎弧度變直，第五、六及七節軟骨變薄而出現骨刺，壓迫到頸椎周圍的神經線，因此感到頸痛、頭痛和手麻痹。加上天冷睡覺蓋厚被，整個人睡姿變得繃緊，肌肉拉扯，枕頭高度又不恰當，導致落枕；由於本身已有頸關節功能性問題，落枕令頸部加倍不適。以脊骨神經科的手法矯正頸椎，經過三次治療，他的頸痛、頭痛和手麻痹已經消除，至於頸椎弧度及骨刺問題仍要定期覆診處理。

脊醫提醒，骨刺是不可能拔出，骨刺是由不尋常壓力所導致，骨頭與軟骨的壓力，或骨頭與骨頭的壓力，引致骨頭邊緣位置增生而變得尖銳，磨尖的部分便稱作骨刺，這些刺不能用一支支的量詞來形容。此外，骨刺不能用藥物消除，假如敷藥可溶解骨刺，理應連帶骨頭也會溶掉，故此，該名所謂神醫的說法絕無科學根據。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家