Volvo XC90 T6 Inscription　時尚新貴

全新2020年版的XC90正式抵港，拍攝的是以貴氣和齊配備作賣點的T6 Inscription版本。（張錦昌攝）

來自瑞典的富豪（Volvo）XC90全新第二代於三年前輸港，憑着北歐簡約豪華設計、實用七座位及車載先進安全科技，俘擄 不少車迷的心。早前全新2020年版的XC90正式抵港，新版的主要改變集中在外觀和內裝上一些細節上的優化設計，更具時尚感。

新輸港的XC90備有T5 Momentum、T6 Inscription及T6 R-Design三個版本，而今次安排拍攝的是以貴氣和齊配備作為賣點的T6 Inscription。略為拉闊的新款面罩，新直柵式設計配上光亮的銀色鍍鉻，更添奢華氣派。頭下擾流配上經重新設計下氣口及兩側進氣口，更具動感之餘，亦有助提升空氣冷卻效能。車頂行李架、尾喉設計等也進行了優化處理，加上尾泵把的鍍鉻飾條向兩側延伸，令整體的豪華觀感進一步提升。車身顏色選擇達13種，包括3種新增色調，拍攝車便擁有名為Thunder Greymetallic 的新增車色，配上20吋新款啞身雙色鑽石切割合金輪圈和新增的Slate岩板灰通窿Fine Nappa皮革座椅，為本來豪氣十足的XC90注入不凡個性。

規格表

車型：五門七座位SUV

引擎：直四配雙增壓（Supercharged及Turbocharged）

容積：1,969c.c.

最大馬力：310hp/5,700rpm

最大扭力：400Nm/2,200~5,100rpm

傳動：八前速Geartronic自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

油耗：9.8L/100km

車身體積：4,953×2,140×1,776mm（長×闊×高）