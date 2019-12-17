英皇戲院進駐尖沙咀　VIP級觀影享受

每年聖誕除夕檔期，例必好戲連場，而香港人又出名貪新鮮，若然可以在新戲院睇好戲，就實在是影迷之福！英皇戲院日前就於尖沙咀iSQUARE國際廣場開設旗下第4間戲院，佔地足足46,000平方呎，設有5間獨立影院，共提供979個座位，當中包括貴賓影院品牌the CORONET及全港最大IMAX with Laser巨幕影院，同時場內更備由多款由大廚設計的鮮製美饌，入場睇戲完全是視覺與味覺的雙重享受。

獨立間隔廂座

入到場第一時間到貴賓影院the CORONET朝聖，院內設有8組雙人獨立間隔廂座，情侶們可無阻隔睇戲，每張座椅均設有無線USB充電位，可以調校椅背及升高腳踏，又有掛衣與收納空間。椅子備有餐桌，入場後服務人員會把預訂的餐飲送到座位，觀影期間仲可隨時按動服務按鈕，加上披肩與咕𠱸，難怪連Model都話照顧體貼，恍如搭上了頭等機位！院內的影音服務分別由4K SXRD Laser投影系統及Dolby SLS音響系統提供，呈現超高清影像及音效。特別一提，the CORONET更提供包場服務，生日會、求婚派對又多個好去處！

全港最大IMAX

進一步追求視覺享受的話，就不能不到IMAX影院。這裏的銀幕闊近21米，高近12米，共提供458個座位，並配備IMAX with Laser新一代放映系統。現場試睇，巨幕本身已相當震撼，而且亮度與對比度俱高，深邃的黑色到明亮畫面都睇得清楚，同時色彩鮮明豐富，若然觀賞3D電影，影像更是栩栩如生。音效則來自12聲道IMMERSIVE音響系統，就連側面及頭頂都有聲，細聲如銀針落地，大聲到飛機駛過都精準逼真，人聲亦立體飽滿，無論動作片或歌舞片都有上佳音效。工作人員仲教路，中間偏後位置如J、K行是影院「皇帝位」所在，買飛時就識揀啦！

盡享醇酒美饌

裝潢方面，英皇戲院一向富有特色，新戲院便糅合多元風格，7樓大堂以低飽和度的莫蘭迪色作為主調，低調優雅；8樓天花則營造工業風，以灰色鋼條和銅色鋼條不規則地懸掛交錯，配合柔和燈光，增添空間感。個人更欣賞它把8樓大堂的等候區擴闊，等入場毋須再擠如「沙甸魚」，全新的酒吧專區更提供各式佳釀及本地手工啤酒，當中本地釀造氈酒「白蘭樹下」容易入口兼具層次，屬必飲推介！有得飲當然有得食，新戲院帶來多款美食，包括牛油果風味熱狗、黑松露芝心漢堡等，後者勁Juicy，必食！

QR Code取票入場

之前中環娛樂行及屯門的英皇戲院已推出上網買戲飛免手續費服務，今次新戲院同樣有此優惠。只要下載手機App便可預訂戲票，持有電子戲票，一掃QR Code便可入場，告別趕頭趕命排隊取票的日子！另一好處是若分開入場，只需將QR Code轉發開去就可，遇到遲到大魔王也保證看得到片頭啦！針對Walk-in人士，售票處亦設有多部自助售票機，兼容八達通、Apple Pay、Android Pay、信用卡等多種付款方式，全面電子化，緊貼潮流！

英皇戲院(尖沙咀iSquare）

地址：九龍尖沙咀彌敦道63號國際廣場7樓

開幕日期：2019年12月18日