愛爾蘭戈爾韋　逛聖誕市玩埋摩天輪

愛爾蘭人出名愛熱鬧，狂歡過10月尾的萬聖節後，又有聖誕市集讓大家盡興。其中位於西部大西洋畔的戈爾韋（Galway），其聖誕市集Chrismas Market Galway上年共錄得65萬人到訪，可謂人氣爆燈！即日起至12月22日該市集正於艾爾廣場（Eyre Square）舉行，除了有各式聖誕美食及玩意，更有高32米的招牌摩天輪及旋轉木馬等設施讓大家玩個痛快，值得大家到此一遊，感受玩味十足的聖誕氣氛！

大熱之選 元素多樣

對於愛爾蘭戈爾韋這個名字，大家可能會覺得陌生，但相信當地明年應該會成為旅遊大熱。因為它被旅遊指南《Lonely Planet》選為2020年必去城市第四位，兼且當地明年被指定為歐洲文化之都（European Capital of Culture），絕對讓旅客期待，所以今年不妨到當地的Chrismas Market Galway熱熱身。該市集於2011年開始舉行，一如以往，於市中心的艾爾廣場至西班牙拱門（Spanish Arch）一帶舉行。你會看到約50間木屋攤檔，頭尾長度達500米，相信大家不難找到，而且周邊是多間購物中心和食肆，遊逛元素十分豐富。

娛樂無窮 重拾童心

只見市集內的木屋售賣多款應節飾品的同時，亦有豐富的食品供應，你可品嘗德式小烤腸、法式甜餡餅、可口的椒鹽脆餅以及朱古力鬆餅等不同美食，或者走到場內的Beer Tent與好友暢飲啤酒或國寶級的Guinness。娛樂元素方面亦有睇頭，最矚目莫過於場內設有可飽覽市內景色的32米高摩天輪，加上傳統的旋轉木馬、聖誕老人小屋、和令你尖叫的3層高滑梯，讓大家即時能重拾童心。與此同時，場內亦提供音樂Live演出、木偶戲表演、學校詩歌班、聖誕頌歌及講故事環節，於市集內開心地暢遊一整天也毫無難度。

Chrismas Market Galway

日期：即日至12月22日

地點：Eyre Square, Galway

營業時間：周一至三12:00nn~8:00pm、周四至日10:00am~10:00pm