生活夜校：史上首個「風雲人物」係……

一向不太理會國際大事的香港人，突然關心起世界來，例如剛剛公布的「時代雜誌年度風雲人物」，大家便對結果議論紛紛，無論如何，也是一件好事。《時代雜誌》選出年度風雲人物的傳統，始於1927年，至今已近一個世紀，今天便跟大家細數多年來的「風雲人物」。

【第一個風雲人物：Charles Augustus Lindbergh】

歷史上首位成功完成單人不着陸飛行橫跨大西洋的Charles Augustus Lindbergh不但是首位時代年代風雲人物，本來也是最年輕的當選者。話說，當他成功飛越大西洋之時，《時代雜誌》並沒有把他放在封面，到了年底，雜誌編輯正為沒有甚麼大新聞而苦惱，又想彌補沒把Lindbergh放到封面的「失誤」，便決定用他做封面，並稱為年度風雲人物（Man of the Year）。

【第一個兩度及三度當選的風雲人物：羅斯福】

作為美國雜誌，口味當然較傾向美國口味！從羅斯福開始，除了福特之外，幾乎每一任美國總統都曾被選為年度風雲人物，包括2016年當選的特朗普。而羅斯福在1932年首度當選風雲人物，隔了一年，又再度當選，成為首位兩度當選的風雲人物，後來他又在1941年第三度當選，成為當選次數最多的人物。

【第一個「集體」風雲人物：美國士兵】

1950年，《時代雜誌》選出第一個「集體」的風雲人物，就是韓戰戰場上的美國士兵，不過點解二戰的美國又無當選？韓戰的其他士兵又無當選呢？真係搲頭！後來美國科學家（1960年）、 25歲及以下的世代（1966年）、中產階級美國人（1969年）、美國女性（1975年）等等都曾當選，換言之，幾乎所有美國人曾成為「年度風雲人物」！

【第一個「非人類」風雲人物：電腦】

1982年，年度風雲人物的概念又改變了，首次有「非人類」成為「年度風雲人物」，不，是「年度風雲機器」才對，因為當選者就是電腦。後來「瀕危的地球」也在1988年當選「年度風雲行星」！