2分鐘教識　正確護手知識

雙手是我們的第二張臉，我們要學習如何更好的保護它。（互聯網）

又來到冬季，皮膚特別容易乾燥，特別是我們的雙手。雙手如果太過乾燥、痕癢，甚至爆裂的話，不但會有礙觀瞻，更會影響心情甚至日常生活。今日消委會就公布了13款本港有售的護手霜評估，其中10款都有很好的補濕效能。正所謂「預防勝於治療」，對於我們人體的「勞動者」我們可得要好好的守護它才對。除了買合適的護手霜外，還要學懂塗護手霜的技巧，才能做到真正的補濕，讓我們一起來看看有甚麼小技巧吧！

【暖手加強吸收】

每逢冬日，雙手總是冰冰冷冷的，護手霜的成分也因此變得難以吸收。所以塗護手霜的第一步就是溫暖雙手。我們可以輕輕的摩擦雙手，可以抱着些暖手的東西，也可以短暫的泡一下溫水。

【事先讓雙手飲啖水】

跟面部補濕一樣，塗護手霜前先略濕雙手，讓手部有水分被吸收，便能加強潤手霜的滋潤效果。之後再輕輕拍上化妝水，補充水分，便能加強後續使用產品的吸收。

【注意別吝惜、要輕揉】

用塗手霜不宜過於小量，用量約為一顆櫻桃大，如果是條狀包裝的話擠出3~4cm就可以了。注意不要太過用力，過於拉扯和摩擦會讓雙手受傷。

【由雙手的手心開始】

很多人塗護手霜時會從手背開始，但其實是不對的。正確的手法是擠在手心抹勻升溫再塗到手背，可以用手掌包裹手背，讓整體吸收。別忘了十指之間，十指交叉不停移動，塗滿每個角落。

【加上按摩效果更佳】

按摩指尖，可加速血液循環，還可以有暖和全身的功效。方法是用大拇指和食指按摩另一隻手的手指，先捏住指尖再鬆開，放開時稍微用點力。按摩完10隻手指後，再依照順序按壓指間，力道「舒服」即可。 塗護手霜每天以約5次為基準，每次洗完手後都要塗。

除了塗護手霜外，注意以下事項，也能加倍保護雙手。

【少用肥皂洗手】

人體的酸性和肥皂的鹼性會形成很好的清潔力，但同時會洗走皮膚上的天然油脂，讓皮膚變得乾燥緊繃。如果非要用的話可以選內含護膚成分，如椰子油和乳木果。

【溫手應用溫水和冷熱水交替】

過冷或過熱的水都會令皮膚受到傷害，最好使用溫水洗手。

【雙手也要注意防曬】

紫外線是皮膚最大的敵人，對雙手也是，變黑、變乾、老化想想都可怕，雙手也要防曬喔！

【注意指甲邊緣和倒刺的處理】

指甲邊緣乾燥、長倒刺都會很影響美觀。所以可以適當的塗一點護甲油和指甲霜。如果時間充裕的話，也可以做手膜，來個深層補濕。市面買的和自製的都可以喔。最後簡單教大家自製手膜：只要將一隻雞蛋和一勺蜂蜜混成糊狀敷在手上，待15分鐘後洗掉便能修護玉手。