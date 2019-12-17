吳冠中《凡爾賽一角》　成績稱冠

吳冠中的《凡爾賽一角》最受追捧，經多輪現場和電話委托競價，最終成交價達2,478萬港元。（互聯網）

今年是已故中國近代畫壇大師吳冠中誕辰百周年，為紀念其藝術成就，今個星期六將會有一齣藝術教育紀錄片《走進吳冠中的江南》啟播，以吳氏捐贈給香港的江南作品為基礎，詳述其美學觀念與創作特色，藝術愛好者不容錯過。

說到吳冠中的作品，最能體現其藝術價值的指標，莫過於拍賣市場的成績。像早前在港舉行的華藝國際（香港）秋拍，以「靈思鳴動：現當代藝術」專場打頭陣，並以吳冠中的《凡爾賽一角》最受追捧，經多輪現場和電話委托競價，最終成交價達2,478萬港元，成為該專場之冠！《凡爾賽一角》是吳冠中於1988年重遊巴黎之後所作，曾在1989年於東京舉行的「吳冠中畫巴黎畫展」中展出，並收錄於展覽圖錄《吳冠中巴黎敍情》中，可說是藝術家的得意作品之一。

除了《凡爾賽一角》，「靈思鳴動：現當代藝術」專場有多幅現當代藝術大師佳作皆獲藏家追捧，包括張曉剛的《失憶與記憶：男人》、陳丹青的《一對年輕的牧羊人》、劉野的《無題》等，全部均以高價成交，反映市場對現當代藝術大師精品的強烈信心。